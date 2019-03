Břeclav - Výběr snímků z letošního festivalu cestovatelských filmů Expediční kamera 2019 nabídne v úterý 19. března odpoledne břeclavské kino. Na programu budou například filmy o kajakářích na pomezí Číny a Kyrgyzstánu, výpravě za volným potápěním mezi kosatkami nebo o setkání lezců dvou generací pod slovenským Vtáčnikem a další.

Filmový festival Expediční kamera. Ilustrační foto | Foto: archiv akce

„Filmový festival divácky vezme do míst, do kterých by se běžně nedostali,“ slibují pořadatelé. Promítání pěti různých filmů začne v půl páté odpoledne.