Hustopeče - Obrazy a sochy akademického sochaře Františka Navrátila z Borkovan představí nová výstava v Domě U Synků na Dukelském náměstí v Hustopečích.

Sochař František Navrátil z Borkovan na Břeclavsku. | Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

"Výstava potrvá až do devatenáctého května. V Městském muzeu a galerii je přístupná vždy od pondělí do pátku od devíti do dvanácti a od půl jedné do půl páté a v neděli od dvou do pěti odpoledne," uvedli pořadatelé.