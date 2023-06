Ve Valticích nemusíte navštívit jen slavný zámek nebo ochutnat z nabídky místních vinoték. Se svými dětmi můžete zajít také na největší výstavu národních pohádkových postav a strašidel u nás. Dospělí zavzpomínají na dětství a prckové mají skvělou zábavu na dlouhý čas. Také si mohou děti zasoutěžit a ty nejodvážnější i přespat.

Tip na rodinný výlet: Největší výstava národních pohádkových postav a strašidel | Foto: Miloš Rufer

Úvodem vás přivítá šípková Růženka, chaloupka perníková i se svým nosatým personálem. Nadjete zde také plno zvířátek z pohádek, vlka i karkulka, obřího Krtečka, obrovského draka i princezny. Je zde i herna s autodráhou, stavebnicemi a mnoho dalšího. Malí hrdinové se mohou odvážit až na půdu, kde najdou nejstrašnější příšery, kata i hráběte Drákulu.

Svět pohádek Valtice se nachází v centru města. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Co se týká vstupného, tak dospělí zaplatí 199 Kč; děti od 3 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP 149 Kč; děti do tří let a ZTP/P zdarma. Rodinné vstupné stojí 499 Kč.