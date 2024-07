První červencový víkend bude na jižní Moravě opravdu pestrý. Na Břeclavsku, konkrétně ve Velkých Pavlovicích, si lidé užijí meruňkobraní. Hodonínsko nabídne soutěžní festival folklórních souborů a na Znojemsku se lidé vrátí do minulosti. Konkrétně do roku 1809, kdy se uskutečnila bitva u Znojma.

BŘECLAVSKO

Letní otevřené sklepy 2024

Kdy: pátek 5. července do soboty 6. července od 10.00

Kde: Moravská Nová Ves

Proč přijít: Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve všechny milovníky moravského vína na akci konanou v pátek 5. července od 10.00 do 20.00 a v sobotu 6. července od 10.00 do 12.00 ve sklepních uličkách U nádraží, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi. Návštěvníci mohou navštívit 30 otevřených vinných sklepů, ochutnat vína ročníku 2023 a starší vína. Vstupné je 900 korun na místě. Vstupenka zahrnuje skleničku s logem, katalog sklepů, kulturní program s cimbálovou muzikou a volnou degustaci v pátek do 17.30 hodin.

Poštorenské letní hodky

Kdy: neděle 7. července od 14.00

Kde: Poštorná, Na Rovnici

Proč přijít: Slovácký krúžek, Poštorenská chasa a letošní stárky zvou na letní hodky v Poštorné. V sobotu 6. července od 16.00 se uskuteční stavění máje na rovnici, kde bude vítán každý, kdo přiloží ruku k dílu. V neděli 7. července od 9.00 přijde na řadu mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné, ve 14.00 vyjde průvod od kostela pro letošní stárky, a od 16.00 bude následovat zábava na Rovnici s dechovou hudbou Pivoňka. „Krojovaní, nekrojovaní i přespolní jsou srdečně zváni," dodávají pořadatelé.

Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích

Kdy: sobota 6. července od 11.00

Kde: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka (Nádražní 1)

Proč přijít: Velké Pavlovice, město vína a meruněk, srdečně zvou na 10. ročník Velkopavlovického meruňkobraní. Akce se koná v sobotu 6. července v Ekocentru Trkmanka. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku meruňkových specialit, snoubení s víny z Velkopavlovické oblasti, soutěž v pojídání belešů s meruňkovou marmeládou, a mnoho dalších atrakcí včetně soutěží, dílniček pro děti a tradičního řemeslného jarmarku. Od 17.00 pak začíná Víno v oranžovém, kdy si lidé mohou užít noční atmosféru otevřených sklepů a degustovat vína pod taktovkou místních 21 vinařů až do půlnoci.

BRNĚNSKO

Slavnosti Pernštejnského panství na hradě Pernštejn

Kdy: pátek 5. července až neděle 7. července

Kde: Hrad Pernštejn

Proč přijít: Na začátku prázdnin se konají tradiční Slavnosti Pernštejnského panství. Hradní nádvoří opět ožijí ruchem, které připomenou slavnou minulost. Rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci, divadelníci se návštěvníky pokusí pobavit a rozptýlit v kulisách historického jarmarku a nebude chybět ani rozličné občerstvení. Dobovou atmosféru doplní historické tržiště a bohatá nabídka stylového občerstvení. V provozu bude i terasová kavárna nad obnovenou zahradou.

Jets over Czech

Kdy: sobota 6. července od 10.00

Kde: Letiště Czech Heaven v Budkovicích

Proč přijít: Milovníky modelů láká jedna z největších modelářských akcí, kde se představí obří modely letadel. Půjde o stíhačky s originálním proudovým motorem, dosahujících rychlosti až čtyři sta kilometrů v hodině s rozpětím křídel až čtyři metry. Chybět nebude účast zkušených pilotů z celé Evropy, kteří předvedou fascinující letové ukázky. Součástí budou také prohlídky modelů na ploše, statické ukázky skutečných historických letadel a letové ukázky letadel jako Boeing Stearman a Mentor. Během celého dne si lidé budou moci prohlédnout také historická vozidla v Gašparec Old Timer Gallery.

Noc v kasematech na hradě Špilberku

Kdy: sobota 6. července, neděle 7. července od 19.00

Kde: Hrad Špilberk, Brno

Proč přijít: Nevšední zážitek mohou lidé zažít v kasematách hradu Špilberk, kde se při akci "Do kasemat s ním!" seznámí na vlastní kůži s životem vězňů habsburské říše na konci 18. století. V termínech konání akce si účastníci budou moci prohlédnout kasematy při svíčkách, zúčastnit se autentické večeře s vínem, sledovat venkovní promítání filmu a strávit noc v historických celách. „Přineste si spacák, karimatku a pevnou obuv, a připravte se na autentický a dojemný zážitek v jednom z nejznámějších vězení monarchie," lákají pořadatelé.

BLANENSKO

Festival Vesuf

Kdy: pátek 5. července a sobota 6. července

Kde: Stanový kemp Suchý

Proč přijít: Tomáš Klus, Jelen, Lenny, Kamil Střihavka nebo Harlej, Traktor či Alkehol. Všichni tihle umělci vystoupí na festivalu malých pivovarů Vesuf. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov. V nabídce budou kromě bohatého programu také více než tři desítky piv od 25 malých pivovarů. Letošní ročník má také charitativní rozměr. Návštěvníci mohou pomoci Vojtovi, Františkovi nebo malé Agátce získat hiporehabilitaci na celý rok.

Boskovice 2024 – festival pro židovskou čtvrť

Kdy: od čtvrtka 4. července do neděle 7. července

Kde: Boskovice

Proč přijít: Historické jádro Boskovic také letos rozproudí oblíbený festival pro židovskou čtvrť. Ten se koná od čtvrtka 4. července do neděle 7. července. V nabídce bude umělkyně, zpěvačka, písničkářka, která si říká Katarzia. Dále skupiny Kafka band, Lazer Viking, Ametyst, Tolstoys a mnoho mnoho dalších. Bohaté zastoupení budou mít v programu i divadla, filmy, výstavy, přednášky a workshopy.

HODONÍNSKO

Cimbálbum 24

Kdy: pátek 5. července a v sobotu 6. července

Kde: areál Bartonik vedle kulturního domu, Mikulčice

Proč přijít: Milovníky folklóru i netradičních zážitků pořadatelé zvou na Cimbálbum 24, který se uskuteční v pátek a sobotu 5. - 6. července v areálu Bartonik vedle kulturního domu v Mikulčicích. Na programu je netradiční podvečerní koncert Neoveské cimbálové muziky spolu s bubeníkem Radimem Hufem, večerní grill party pod širým nebem, dopolední dětský program plný soutěží a aktivit a ochutnávka vína, skvělých limonád, moštů a kvalitní kávy. Akce se koná na adrese Mikulčice 469.

Soutěžní festival folklórních souborů Dambořice

Kdy: pátek 5. července až neděle 7. července

Kde: Dambořice

Proč přijít: Festival folklorních souborů v Dambořicích, který se koná jako bienále každé dva roky, proběhne letos ve dnech 5. a 7. července. V programu festivalu si každý najde své. Součástí programu bude například páteční stavění máje s doprovodem zpěvu mužských a ženských souborů. V sobotu proběhne od 15.00 krojovaný průvod vesnicí, následovaný různými folklorními pořady. Neděle začne bohoslužbou a mší svatou. Hudebně ji doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent, P. Helán. Festival uzavře koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou od 20.30 do 22.00.

VYŠKOVSKO

Motosrázek

Kdy: pátek 5. července až neděle 7. července

Kde: Černčín u Bučovic

Proč přijít: Černčín u Bučovic se druhý prázdninový víkend stane epicentrem rockové hudby a motorkářské zábavy. Třídenní festival nabídne koncerty revivalových kapel, adrenalinové soutěže a nezapomenutelné zážitky. Návštěvníci se mohou těšit na vyjížďky, strip show a soutěže jako miss mokré tričko. Vystoupí například kapela Šašci v manéži nebo Horkýže slíže Revival.

ZNOJEMSKO

Bitva u Znojma 1809

Kdy: pátek 5. července a sobota 6. července

Kde: Znojmo-Louka a Dobšice

Proč přijít: Vojenský tábor vedle Louckého kláštera navodí atmosféru roku 1809. V pátek večer se vojáci zúčastní pietního aktu na hřbitově Louka. V sobotu odpoledne zase proběhne tradiční rekonstrukce bitvy v Dobšicích, kdy armády vyrazí pochodem do lesoparku u Dobšic, kde se připraví na bitevní střet. Ten představí hrdinu Jana Prokeše a jeho spolubojovníky, přiblíží jejich vojenský život a pocity. Přístup na bitvu je zdarma a možný jak pro pěší, tak pro auta. Akce slibuje nevšední historický zážitek zakončený malým střetem v řece.

Dobývání dobšických sklípků

Kdy: sobota 6. července od 13.00

Kde: Dobšice

Proč přijít: Při výročí 215 let od Bitvy u Znojma se v Dobšicích koná rekonstrukce této historické události. Součástí akce budou také otevřené sklepy členů Spolku dobšických vinařů. Návštěvníci jsou zváni shlédnout rekonstrukci bitvy a ochladit se ve sklípcích při degustaci vzorků vín. V ulicích Dobšic bude probíhat doprovodný program, průchod vojáků obcí, dobývání sklepů, stánky s občerstvením, grilovaný pašík a hudba ve sklepech.