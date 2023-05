Předposlední květnový víkend láká na pestrou nabídku akcí na jižní Moravě. Na Břeclavsku se otevřou ve večerních hodinách brány Zámku Mikulov, kam můžou návštěvníci zavítat na Muzejní noc. Na dobrodružnou cestu den poté láká zase parní vlak, který vyrazí z Břeclavi do Lednice a zpátky. Na Hodonínsko pořadatelé zvou na jídlo z české i zahraniční kuchyně nebo na Putování po blatnických búdách. Také na Znojemsku ožijí památky v noci. Přímo ve Znojmě se koná muzejní noc s tématem „Za vším hledej ženu“.

Parní vlak. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

BŘECLAVSKO:

Muzejní noc na zámku v Mikulově

Kdy: pátek 19. května od 18.00

Kde: Zámek Mikulov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Mikulovský zámek v pátek 19. května opět ožije muzejní nocí. Návštěvníci budou moci zavítat do prostředí muzejních expozic, které během večera vyplní zpěv, tanec a dobré jídlo i pití. Kromě volného vstupu do expozic zahraje také cimbálová muzika. „Těšit se můžete také na ukázku a lekce barokních tanců a římské legionáře s jejich programem pro děti i dospělé,“ lákají organizátoři. Na malé návštěvníky čeká dobrodružná hra v prostorách zámku. Vrcholem muzejní noci bude koncert rock´n´rollové kapely a na úplný závěr se díky ohňové show rozzáří zámecká zahrada.

Parní vlak do Lednice

Kdy: sobota 20. května od 9.23

Kde: Nádraží Břeclav

Za kolik: od 140 korun

Proč přijít: V rámci akce Lednické parní léto se mohou zájemci svézt v sobotu 20. května do Lednicko-valtického areálu parním vlakem. Tyto speciální jízdy se konají jen dva víkendové dny v roce, další možnost bude až v sobotu 9. září. „Zveme vás na jízdu parním vlakem s lokomotivou Skaličák, vozy Rybáky a historickým restauračním vozem," lákají České dráhy. Cena jízdenky pouze pro jeden směr je 140 korun, oběma směry tam i zpátky zaplatí návštěvníci celkem 260 korun.

Zdroj: Youtube

BRNĚNSKO:

Výstava Barvosvětem

Kdy: od dubna do září, po od 9:00 do 14:00, út-pá od 9:00 do 18:00, so-ne od 10:00 do 18:00

Kde: VIDA! science centrum

Za kolik: dle ceníku VIDA! science centrum

Proč přijít: Odhalte tajemství barev, tak zní heslo k nové výstavě Barvosvětem v brněnském VIDA centru. To si do konce září připravilo hravou výstavu plnou objevování. „Proměňte denní světlo v duhu, oklamte vlastní zrak barevnými iluzemi nebo zjistěte, jak vytvořit bílou za pomoci tří dalších barev," lákají pořadatelé. Návštěvníci prozkoumají sedm barevných pokojů, kde poznají barvy z nejrůznějších pohledů a zjistí, že jsou mnohem více než jen prostředkem k malování.

Zdroj: Youtube

Brněnská muzejní noc

Kdy: sobota 20. května od 18.00

Kde: Brno a okolí - různá místa

Za kolik: vstupné dobrovolné/symbolické

Proč přijít: Brno láká předposlední květnovou sobotu na muzejní noc. Jedná se o akci, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny i po setmění, většinou do půlnoci. Pořadatelé lákají na komentované prohlídky nebo workshopy. Lidem se také zpřístupní prostory, které jsou běžně veřejnosti uzavřené. V krajském městě se do letošní akce zapojila necelá třicítka institucí.

Rodinný festival LoukaFest

Kdy: sobota 20. května od 14.00

Kde: SVČ Lužánky - Louka

Za kolik: od 20 korun

Proč přijít: Lužánecké pracoviště Louka na Vinohradech zve v sobotu 20. května na tradiční rodinný festival LoukaFest. Pořadatelé přichystali atrakce pro děti, stanoviště se sportovními a hudebními úkoly, tvoření, skákací hrad, trampolínu, lanové překážky, malování na obličej, výstavu i soutěže. Zkrátka program bude velice pestrý, protože vystoupí také bublinář Daniel a děti z kroužků.

Muzejní noc Kuřim

Kdy: sobota 20. května od 18.00

Kde: Zámek, kuřimská štola

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Společenské a kulturní centrum Kuřim zve návštěvníky na Muzejní noc. Ta se uskuteční ve městě letos poprvé. V rámci této akce bude otevřená expozice na zámku a také kuřimská štola. Návštěvníci se dozví prostřednictvím chystané expozice informace o historii města a organizátoři chystají také dvě komentované prohlídky. Děti se mohou těšit na zábavný program. „Od 20:00 se uskuteční 4 komentované placené mimořádné prohlídky s průvodcem za světel svíček," dodávají pořadatelé.

BLANENSKO:

Pivní festival Blansko

Kdy: sobota 20. května od 10:00

Kde: Před kinem Hybešova 658

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Kulturní středisko města Blanska v sobotu 20. května pořádá akci pro všechny milovníky zlatavého moku. Pivní festival nabídne 12 pivovarů, mezi kterými bude například Pivovar Tišnov, Pivovar Richard, BOS Pivovar Boskovice nebo Jalový pivo. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který zahrnuje vystoupení kapely Wendy ́s, Rosomák Olympic revival nebo kapela HD Acoustic. Akce se bude konat vedle kulturního střediska před kinem.

Oživlý hrad Boskovice

Kdy: sobota 20. května, neděle 21. května od 9.00

Kde: Zřícenina hradu Boskovice

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Boskovický tyčící se hrad na kopci ožije v sobotu 20. května bohatým programem s koňmi nebo šermíři. Návštěvníci se přenesou do dávných dob a zažijí rytířský turnaj, pohádkové vystoupení s koňmi: Čarodějnice útočí nebo divadlo nejen pro nejmenší. O nové zážitky nouze nebude, lidé si budou moct vyzkoušet střelbu z luku, žoldnéřské ležení nebo si prohlédnout historický jarmark. Vstupné na akci je od 150 korun.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Food Truck festival

Kdy: sobota 20. května, neděle 21. května od 11.00

Kde: Masarykovo náměstí Hodonín

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do Hodonína na Masarykovo náměstí zavítá předposlední květnový víkend dvacet barevných food trucků a nabídne lidem jídlo z české i zahraniční kuchyně a zábavu pro všechny. Pořadatelé slibují, že návštěvníky čeká víkend plný gastro zážitků. Těšit se mohu například na vyzrálé hovězí, pizzu přímo z pece, kuřecí křidýlka nebo tacos po česneku. Milovníci sladkého si pochutnají na škrábané zmrzlině nebo na francouzských palačinkách. Vstupné je zdarma.

SoulFly 2023

Kdy: pátek 19. května od 18.00

Kde: Dvořákova 2070/2

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třináctý ročník festivalu původní autorské tvorby se letos v Hodoníně uskuteční od 19. května do 4. června. Právě v pátek na vernisáži se mohou návštěvníci těšit na jazzmetalové duo Quicksands, které se postará o hudební program. Přítomní se budou mít také možnost setkat s autory uměleckých děl. Magdaléna Režňáková představí své obrazy, Jiří Jakub Mašek videoart, což je druh umění, který využívá digitální i analogové kamery pro vznik díla, dále Ondřej Hrabal své obrazy a fotografie, v neposlední řadě Roman Reichmann a jeho artefakty ze dřeva. Vstup je zdarma.

Putování po blatnických búdách

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem a areál sklepů Stará hora

Za kolik: 1100 korun

Proč přijít: Zhruba 40 sklepů se otevře v sobotu 20. května všem zájemcům v milovníkům vína v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Návštěvníci se mohou těšit na volnou degustaci ve všech búdách, tedy přímo u vinaře v jeho sklepě. Nechybět bude ani ukázka lidových řemesel, cimbálová muzika, jízda koňským spřežením a další. V rámci vstupenky se můžete podívat zdarma také do blatnického muzea, kde je k vidění například deset tisíc různých druhů knoflíků nebo místní kroje. „Skleničku Vám vinař půjčí a ty vína, které Vám budou chutnat, si můžete koupit domů,“ dodávají pořadatelé.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:



Bigbít a fotbal v Křižanovicích

Kdy: sobota 20. května od 13.00

Kde: Křižanovice u Bučovic

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Křižanovice u Bučovic v sobotu 20. května nabídnou akci Bigbít a fotbal v Křižanovicích. Ta odstartuje v jednu hodinu odpoledne fotbalovým turnajem s účastí známých osobností sportovního i kulturního života. Od půl šesté večer následuje na programu rockový koncert Od 17:30 hod - rockový koncert skupiny - Blend, Puls, Ingott. „Jako hlavní kapela vystoupí legenda Turbo z Plzně, která se představí v dvouhodinovém programu od 22 hodin,“ doplňují pořadatelé.

Zdroj: Youtube

XVIII. Vyškovská muzejní noc

Kdy: pátek 19. května od 16.00

Kde: Muzeum Vyškovska

Proč přijít: Pořadatelé zvou širokou veřejnost na vyškovskou muzejní noc, která se v pátek 19. května tradičně uskuteční v Muzeu Vyškovska i v kapli sv. Anny se zahradou na Dukelské ulici. Na návštěvníky čeká bohatý program. Nádvoří nabídne například historický šerm, žonglérskou dílnu nebo ohnivou show. Přímo v muzeu bude připravená akce pro děti v podobě výtvarné dílny. Drátěné ozdoby si budou moct lidé vyrobit zase v pravěké dílně.

ZNOJEMSKO:

Znojemská muzejní noc

Kdy: pátek 19. května od 19.00

Kde: Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Muzejní noc s tématem „Za vším hledej ženu“ se zaměří na mnoho ženských osobností, které jsou propojeny se Znojmem, Znojemskem nebo se znojemským muzeem. Čekají vás výstavy i akce, kde ona „ženská síla“ bude hrát hlavní roli. Nejen pro rodiny s dětmi je připraven bohatý program, tvůrčí dílničky, kvízy, nebo hudební a šermířská vystoupení. V době od 19 do 23 hodin bude volný vstup do expozice v minoritském klášteře, do Domu umění, na hrad a do Expozice pivovarnictví. Po předchozí rezervaci jsou možné také mimořádné noční prohlídky Znojemského městského pivovaru. Těšit se můžete také na gastronomické zážitky.

Zdroj: Youtube

Diamantbraní

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Středisko volného času Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Středisko volného času Znojmo nabídne v sobotu 20. května tradiční rodinny festival plný zábavy, aktivit a vystouepní. Program je rozdělený na dvě části - hlavní a doprovodný. V tom hlavním se mohou návštěvníci těšit na prezentaci většiny kroužků. Pořadatelé tak slibují vystoupení kroužků tanečních, hudebních a sportovních. Mezi pozvanými hosty nebude chybět Vladimír Lengál, Tambora Bohemica nebo DFS Dyjavánek. To vedlejšího porgramu spadá vyhlášení hvězd SVČ Znojmo i freegame zóna.

Zdroj: Youtube