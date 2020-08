Z jednoduché myšlenky, že to, co jsme vypěstovali, To si vypijeme, se za několik měsíců od počátku koronavirové krize stala kultovní záležitost. Zapojily se téměř čtyři stovky vinařů, kteří kartony svých vín polepili stovkou tisíc samolepek se stylovým logem iniciativy, která je jakýmsi symbolem kvality českých a moravských vín.

Iniciativa To si vypijeme vznikla v břeclavské rodinné tiskárně Etiflex. | Foto: Etiflex

Projekt rozjela v dubnu obchodní a marketingová ředitelka břeclavské tiskárny Etiflex Lucie Hotařová. Ta nyní zvažuje, co s iniciativou do budoucna. „Během krize se objevila řada iniciativ v nejrůznějších odvětvích. Hodně z nich postupně skončilo nebo se odmlčelo. To si vypijeme jede pořád dál a my uvažujeme, co s projektem bude. Říká se, že v nejlepším se má skončit,“ přemýšlela nahlas Hotařová.