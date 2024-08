S červeným šátkem kolem krku, v kovové zbroji a se zbraní u pasu Antoš prezentuje každodenní život důstojníka oddílu auxilia germánského kmene Batavů. Ačkoli se vystudovaný historik starověku o římské vojsko zajímal už v době svých studií, členem římské legie se stal teprve před dvěma lety. „K živé historii jsem měl blízko prakticky už od šestnácti let, ale dělal jsem jiné období, raný středověk a Vikingy v kmenovém svazu Styrke, který jsem i pár let vedl. Moc mě to ale nebavilo a unavený tou scénou jsem vedení přenechal kamarádce," říká Antoš, který v té době neznal nikoho, kdo by se zabýval živou historií se zaměřením na antické Římany, o které se zajímal.

ŘÍMSKÝM VOJÁKEM V MUŠOVĚ

Možnost stát se římským vojákem se mu naskytla, když začal pracovat v návštěvnickém centru Mušov - Brána do Římské říše. „Potkal jsem tady spolupracovníky, kteří vojáky dělají a začal jsem jezdit s nimi," vzpomíná Antoš.

„Máme teď začínající projekt a Batavů budeme mít víc, ale zatím jsem to jenom já."

Na začátku své římské kariéry byl vojákem čtrnácté legie v rakouském Carnuntum. Z legie nakonec odešel a v současnosti působí sám v batavském auxiliárním oddílu. „Máme teď začínající projekt a Batavů budeme mít víc, ale zatím jsem to jenom já," povídá Antoš. Spolupracuje ale se všemi římskými legiemi a jednotkami, které do návštěvnického centra chodí.

Podle něj je jednou z nejlepších věcí na koníčku živé historie právě vynikající společnost. „Mám moc rád lidi, kteří to tady se mnou dělají, a vždy se moc těším, když si spolu sedneme. To, že jsme v tom římském převlečení, je taková dobrá kulisa, která nás spojuje, a je to pěkné," přiznává.