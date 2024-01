Více jak tři čtvrtě miliardy korun půjdou do pětice největší projektů, které postupně začnou vznikat na Břeclavsku v letošním roce. Hned čtyři z nich se týkají Břeclavi. Jde o rekonstrukci krytého bazénu a letního koupaliště, obnovu přednádraží, proměnu hřiště Na Valtické či o výstavbu městských a sociálních bytů v ulici U Splavu. Poslední projekt se pak týká valtického zámku a nákladné rekonstrukce jeho předzámčí.

KOUPALIŠTĚ A KRYTÝ BAZÉN

Suverénně nejnákladnější z pětice vybraných investic je rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi. Vyjít má tamní na něco kolem půl miliardy korun. Obě místa dosluhují. Koupaliště stojí od šedesátých let minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která je již na hraně životnosti. Krytý bazén v Břeclavi funguje od roku 1994 a doplácí především na velkou energetickou náročnost.

„Výsledkem investice bude kompletní rekonstrukce obou městských plováren – venkovní i vnitřní,“ představil místostarosta města Jakub Matuška.

Oprava koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi.Vizualizace: se svolením břeclavské radniceZdroj: Deník/VLP Externista

Nové koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů i moderními a úspornými technologiemi. Ty mají zajistit areálu částečnou energetickou soběstačnost. Novinkou má být rekreační bazén, vnitřní tobogan nebo třeba wellness. Stavba má trvat maximálně dva roky. Do bazénů se plavci mají vrátit nejpozději v květnu 2026. „Rekonstrukce je v plánu mezi 1. zářím příštího roku a 1. červnem 2025. Břeclavané se nemusejí obávat, že by o letní koupání přišli. Dělníci budou totiž pracovat mezi sezonami,“ podotkla mluvčí města Ivana Solaříková.

1/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 2/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 3/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 4/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 5/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 6/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 7/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 8/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 9/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 10/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 11/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 12/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 13/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 14/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 15/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 16/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 17/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 18/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 19/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 20/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Letní koupaliště v Břeclavi a zázemí areálu. 21/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 22/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 23/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 24/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 25/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 26/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 27/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 28/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 29/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 30/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 31/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 32/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 33/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 34/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 35/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 36/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 37/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 38/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 39/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 40/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí. 41/41 Zdroj: Deník/Michal Hrabal Krytý bazén v Břeclavi a jeho zázemí.

Nákladná investice v břeclavském zastupitelstvu vzbuzuje rozporuplné reakce. Proti je například Vít Jonáš z opoziční ODS. „Ne všichni z nás jsou z tak megalomanského projektu nadšení. Domníváme se, že je zbytečné, abychom si hráli na aqualand s vnitřním barem a vnitřními tobogany. Rekonstrukce obou zařízení je pochopitelně nutná, nejsme proti, ale mohla být postupná, skromnější, a občané by byli i tak spokojení,“ okomentoval pro Deník Jonáš.

BYTY V ULICI U SPLAVU

Okolo sto milionů korun by měla stát výstavba městských a sociálních bytů na místě bývalé policejní ubytovny v ulici U Splavu. Osmadvacet bytových jednotek pro důchodce, mladé rodiny či lidi s hendikepem však vyroste pouze za předpokladu, že se městu podaří získat dotaci. „Ta by měla pokrýt zhruba polovinu částky,“ zmínil místostarosta Matuška.

Prim hraje dostupnost, bezbariérovost a ekologie. Stávající budova půjde k zemi. V první etapě ji nahradí dva nízkopodlažní komplexy vždy po čtyřech bytech. Sloužit mají soběstačným penzistům.

Nové byty v ulici U Splavu v Břeclavi.Vizualizace: se svolením břeclavské radniceZdroj: Deník/VLP Externista

Obyvatelům osmi bytů, přičemž žádný z nich nebude větší než zhruba šedesát metrů čtverečních, bude sloužit také menší komunitní zahrada. Penzisté si tak budou moci vypěstovat třeba vlastní rajčata či okurky. „Projekt je koncipovaný na čtyři etapy. Prvními dvěma jsou právě objekty pro seniory. Dále pak jde o dva třípodlažní objekty pro lidi do třiceti let věku, které zamýšlíme jako startovací zřejmě v kombinaci s nějakými sociálními podmínkami. O co přesně půjde, jsme dopodrobna zatím neprobírali,“ sdělil před časem pro Deník Matuška.

PŘEDNÁDRAŽÍ

Ještě začátkem roku hodlají Břeclavští zažádat i o dotaci na rekonstrukci přednádraží. To by mělo spolknout na osmdesát milionů korun. Stavební povolení už mají tamní v kapse. „Dotace by měla pokrýt zhruba třiapadesát milionů,“ zmínil Matuška.

Dominantou přednádraží má být socha se železniční tematikou. Odkazovat bude na historii železnice v Břeclavi. Má se stát monumentem, který si lidé vyfotí na památku. U přípravy projektanti postupovali podle výsledků ankety mezi lidmi, kteří nádraží pravidelně využívají.

O proměně přednádraží se ve městě mluví roky, záměry ale zatím zůstávaly jen na papíře. Chybět nemá řada parkovacích míst či fontána. Přibude také více zeleně. „Vznikne kryté stání pro auta taxislužby, kompletně nové veřejné osvětlení včetně kamerového systému, více místa na sezení,“ vyjmenoval nedávno Matuška.

Oprava přednádraží v Břeclavi.Vizualizace: se svolením břeclavské radniceZdroj: Deník/VLP Externista

Právě parkování je u vlakového nádraží podle opozičního zastupitele Pavla Dominika nejdůležitější. „Je to dopravní uzel, a ne ledajaký. Má sloužit především těm, kteří nádraží využívají. Parkovacích míst by tam mělo být co největší množství,“ netajil se už před časem Dominik.

Břeclav je z celorepublikového pohledu jedním z nejvýznamnějších uzlů. Cestující tam mohou využívat přestupy z mezistátních a vnitrostátních dálkových vlaků na regionální spoje jezdící po jižní Moravě.

PŘEDZÁMČÍ VE VALTICÍCH

Nový prohlídkový okruh se zcela unikátními čínskými tapetami z pozůstalosti Marie Antoinetty budou možná už zanedlouho obdivovat návštěvníci valtického zámku. Prostory v prvním nadzemním podlaží přímo naproti pokladnám budou totiž součástí kompletní rekonstrukce celého západního předzámčí.

Rekonstrukci, která spolkne až osmdesát milionů korun, by z větší části měla pokrýt dotace z evropských fondů. Zbytek pak podle všeho zaplatí ministerstvo kultury. „Předpokládáme, že v první polovině příštího roku dojde k výběrovému řízení. Věříme, že prostředky budou, a my se budeme moci pustit do práce,“ prozradil nedávno Deníku kastelán zámku Richard Svoboda.

Západní předzámčí projde kompletní revitalizací. Ta se vyhne snad jen pokladnám, které jsou jako jediné již spravené. „Základním důvodem, proč k opravám přistupujeme, je havarijní stav objektu, špatná statika přilehlé věže, špatný stav ležaté kanalizace i elektrických a vnitřních rozvodů,“ vypočítal kastelán.

Náročné rekonstrukce se dočká celé západní předzámčí valtického zámku.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V prvním podlaží mají vzniknout depozitáře. Ty správě zámku umožní vyklidit nynější nevyhovující depozitáře v přízemí zámku a v jeho druhém nadzemním podlaží. Oprava se nevyhne ani prostorám druhého nadzemního podlaží a prvního nadzemního podlaží. Zde se v tuto chvíli nachází truhlářská dílna.

Správa zámku počítá s tím, že v místech truhlářské dílny, která je přímo naproti pokladnám, postupně vznikne zbrusu nový prohlídkový okruh. „Po jeho renovaci by zde měly být vystaveny tapety z pozůstalosti Marie Antoinetty, které zakoupil kníže Jan I. z Lichstenštejna v době napoleonských válek,“ naznačil Svoboda.

Vzácné hedvábné čínské tapety o rozměrech šest krát tři metry jsou již z poloviny zrestaurované. Původně se nacházely v zaniklé Čínském pavilonu v Lednici a později v oktagonálním sále valtického letohrádku Belveder, jenž býval čínským salonkem. Dlouhá léta však byly zakonzervované v depozitáři v zámku v Lednici.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Příběh tapet je podle kastelána více než zajímavý. „Jde o klenot, který byl součástí vzácného majetku, jenž před svou popravou poslala do Vídně Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie a manželka Ludvíka XVI. Zatímco tapety do Vídně doputovaly, Marie Antoinetta s manželem již nikoli, protože jim v Paříži gilotina sťala hlavu,“ přiblížil.

Správa zámku zvažuje, že by kromě šestice vzácných tapet nechala do zrekonstruovaných prostor umístit virtuální či reálný model jak znovuotevřeného letohrádku Belveder, tak i zaniklého Čínského pavilonu v Lednici. „Uvidíme. Vše závisí na penězích a také, pochopitelně, na celkovém vzhledu a vyznění,“ nastínil Svoboda.

PŘEMĚNA HŘIŠTĚ NA VALTICKÉ

Moderního hřiště se mají dočkat školáci i obyvatelé největšího sídliště v Břeclavi. Opravy se letos dočká chátrající sportovní areál u Základní školy Na Valtické. Změny budou výrazné, předpokládané náklady jsou skoro sedmačtyřicet milionů korun.

„Projekt rekonstrukce vznikl již před patnácti lety, tehdy na ni ale nedošlo. Hřiště je tedy ve stejném stavu, v jakém bylo v roce 1984, kdy se škola otevřela. Tartan běžeckého oválu je děravý, jsou v něm praskliny a vybouleniny. Rovněž travnaté hřiště je nerovné. Chybí herní prvky, takže ani děti ve školní družině si nemají kde hrát,“ uvedli představitelé radnice.

VIDEO: Nová pýcha kostela ve Velkých Pavlovicích. Lidé na vitráže poslali tisíce

Zvelebený areál bude přístupný veřejnosti, přibýt má rovněž množství zeleně. Práce začnou nejspíš v březnu.

Modernizace hřiště Na Valtické se týká atletické dráhy, doskočiště pro skok do dálky či sektoru pro vrh koulí. Vzniknout mají i dvě hřiště pro míčové sporty a požární tréninkové věže pro výcvik dobrovolných hasičů.