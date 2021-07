Právě Mikulčice dostaly na pomoc s odklízením přidělenou vojenskou posádku i s autem. Někteří tamní obyvatelé si ale na sociálních sítích stěžují, že armádní techniku nelze používat pro soukromé účely.

Podle starostky Marty Otáhalové však někteří lidé armádní pomoc zneužívají. Právě pod starostku pomoc armády v obci spadá. „Vyslechli jsme, že to na ně lidé zkouší. Pán chtěl vykopat nový základ pro garáž, jinde by chtěli zbořit kus plotu, aby si mohli postavit nový. To už je zneužívání. Potřebujeme armádu na odvozové práce," řekla Otáhalová.

Přiznala také, že se někteří lidé do ní trefují na sociálních sítích a píší tam o ní lživé komentáře. „Raději to nesleduju. Máme toho nad hlavu. Zatím se staráme jen o lidi, o soukromé majekty. Zprostředkováváme dary, pomoc. Ale musíme se také začít starat o obec," podotkla starostka.

Není jedinou hlavou obce zasažené tornádem, na kterou útočí lidé na sociálních sítích. Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut se měl podle těchto spekulací po tornádu vypařit a vzít peníze na pomoc potřebným.

To ale vyvrátili ve svém prohlášení radní městyse a informace označili za nepravdivé. „Rada městyse chce důrazně odmítnout výše uvedené spekulace, neboť se nezakládají na pravdě. Vedení obce včetně všech zaměstnanců úřadu městyse a služeb pracuje v maximálním nasazení od počátku neštěstí. Současná situace je těžká zkouška pro nás všechny. V žádném případě nedochází k neoprávněnému nakládání s finančními prostředky. Je možné sledovat veškeré pohyby na transparentním účtu městyse," sdělili radní v prohlášení.

Peníze navíc nerozděluje podle nich vedení městyse, ale jednotlivé charitativní organizace přímo obyvatelům. Městys na toto přerozdělování nemá žádný vliv.