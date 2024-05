Zprávu o ukončení provozu oznámili majitelé začátkem května. Otevřená zůstává ještě do konce června jen podniková prodejna v Čejči na Hodonínsku. „Naši milí příznivci, s velkou lítostí vám oznamujeme, že jsme nadobro ukončili výrobu naší keramiky. Poslední roky pro nás byly, díky vysokým cenám energie a nižší poptávce, velmi náročné. Snažili jsme se to zvládnout, ale neúspěšně,“ svěřili se jednatelé Lukáš Cupal a Tomáš Hrnčíř na sociální síti Facebook.

Keramička zaměstnávala na pětatřicet lidí. Ještě krátce před propuštěním jich v podniku pracovalo asi patnáct. „Z pohledu obce není uzavření výrobny něčím, co bychom vítali. Je to velká škoda. Ještě před pár lety měli přitom noví majitelé, kteří podnik koupili, plány na přistavění další haly. Jenže přišel covid, podražily energie, a vše nabralo jiný směr,“ okomentoval krumvířský starosta Antonín Komosný.

Zdroj: Petr Turek

„Do Česka šly spíše menší zakázky, vždycky po pár paletách, to nás nevytrhlo. Kromě toho je ručně dělaná keramika u nás v Česku výrazně dražší než ta, co se dováží z Číny.“

Podle zjištění Deníku, které potvrdil i starosta Komosný, bylo jedním z důvodů také vypovězení objednávek od dvou největších odběratelů z Německa. „Jeden řekl, že dokáže totéž zboží objednat levněji, druhý zase, že má plné sklady a nebude odebírat. Do Česka šly spíše menší zakázky, vždycky po pár paletách, to nás nevytrhlo. Kromě toho je ručně dělaná keramika u nás v Česku výrazně dražší než ta, co se dováží z Číny. To je prostě fakt,“ prozradil jeden z bývalých zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce však jeho jméno zná.

Vytápět pece s třetinovou kapacitou by i podle starosty Komosného byl zbytečný luxus. „Udržovat pece a platit zaměstnance jen s nejistou budoucí poptávkou by přece nebylo únosné. Měli by obrovskou spotřebu plynu. Pokud nemůžou jet optimálně jako dosud, byla by to pro něj velká zátěž,“ podotkl starosta.

Jednatelé Cupal s Hrnčířem podnik vedli podnik od září 2016. V letech 2017 a 2019 na ně byl vydaný exekuční příkaz. Jak vyplývá z obchodního rejstříku, ještě v roce 2021 měli tržbu až jednadvacet milionů korun. Rok nato byli už čtyři miliony ve ztrátě. Někteří ze zaměstnanců údajně stále ještě čekají na vyplacení odstupného.

S majiteli se Deníku ani přes opakované urgence zatím spojit nepodařilo.