Předběžný pyrotechnický průzkum má být na ploše 41,5 hektarů hotový ještě letos. „V místech, kde se počítá s hlubšími stavebními zásahy do hloubky více jak metr, nás pak čeká magnetometrie. Půjde o místa, kde budou stát mosty, násypy, zářezy či příkopy,“ přiblížil pyrotechnik Petr Dostál.

Všechny terénní práce včetně archeologického průzkumu mají stát asi sto šedesát milionů korun. „Ať už s obyvateli besedujeme, nebo se vyjadřují v anketách, vnímáme, že obchvat a jeho výstavba je pro ně problémem číslo jedna. Jde to ruku v ruce s tím, jak narůstá doprava, a jak intenzivní je provoz skrz město. Vím, že obchvat není samospasitelný, ale myslím, že dopravě odlehčí. Především té nákladní, kdy nebudou muset auta zajíždět přes centrum města do průmyslových zón," nechal se slyšet starosta Svatopluk Pěček.

Obavy, že by se nepodařilo vykoupit zbývajících patnáct procent pozemků, ředitel Fiala nemá. „Vlastní je vesměs samosprávné celky, firmy jako třeba Fosfa. Z pohledu majetkoprávního nepředpokládáme žádné potíže. Lichtenštejni, kteří se soudí v České republice o majetky, prohlásili, že výstavbě infrastruktury bránit nebudou. Spíše budeme v budoucnu jednat o tom, zda majitelé podepíší souhlasy s provedením stavby, nebo zda jejich pozemky vykoupíme. To se ještě ukáže. Nicméně všechny strany deklarují, že by se to nemělo projevit v povolovacích procesech a realizaci stavby," uklidnil Fiala.