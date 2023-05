Proti tomu podepsalo petici 1 642 lidí. Mezi jejich hlavní argumenty patří to, že zrušením provozu se zkomplikuje dopravní obslužnost obyvatel do zaměstnání i k lékařům. Zhorší se podle nich rovněž dostupnost a rozvoj turistiky a rekreace v okrese. Děti a studenti pak přijdou o bezpečné cestování do škol, kde se navíc předpokládají silnější ročníky.

KOLIK JEZDÍ LIDÍ?



Kobylí – Čejč: průměrně cca 7 - 9 cestujících/vlak

Čejč – Mutěnice: průměrně cca 8 -11 cestujících/vlak

Mutěnice – Hodonín: cca 11 - 14 cestujících/ vlak

*zdroj: KÚ JmK

Petici na kraj odevzdal Martin Králík z Mutěnic. Na odpověď či jinou reakci zatím čeká. „Nejlepší by bylo, kdyby se nic neměnilo. Vždycky totiž začíná omezování nevinně, ořezáváním jednotlivých spojů, tím ale zároveň tato doprava ztrácí atraktivitu u cestujících a odpadává z plánování. Navíc jsme podobnou situaci zažili už v minulosti na trati z Mutěnic do Kyjova, kde se postupně začal jízdní řád ořezávat a skončilo to tím, že tady ve vlacích opravdu nikdo nejezdil,“ řekl Králík Deníku.

Podle něj je mnohem vhodnější přiblížit zdejší spoje dalším cestujícím, a to zvýšením atraktivity a například lepší návazností. Podobný názor měla i dvojice cestujících, která vystoupila z lokálky na mutěnickém nádraží ve středu odpoledne.

„Nic bych nerušila. Dnešní tendence jsou všechno zrušit, zlikvidovat, ale pak už to nikdo nikdy nezbuduje a nedá dohromady,“ shodovala se dvojice žen. Úsek mezi Hodonínem a Čejčí odrazil i díky minulé petici snahu o zrušení už před čtyřmi lety.

Jak se navíc shodovali i starostové blízkých obcí, zachování spojů ve všední dny je důležité pro zaměstnance i školáky. S tím souvisejí i nejvytíženější spoje. „V Mutěnicích je to ráno v šest a v sedm, pak odpoledne ve čtrnáct a patnáct hodin,“ sdělil zdejší výpravčí Antonín Preget.

Co autobusy?

Navíc, jak se zmínili i starostové Mutěnic a Čejče, v současnosti je pro zdejší obyvatele mnohem horší dostupnost autobusovými linkami ve směru na Zaječí, Velké Pavlovice, a také do Kobylí.

„Byť je to od nás do Kobylí šest kilometrů, tak pokud byste jel autobusem, musíte v současné chvíli přes Klobouky u Brna a trvá to třičtvrtě hodiny,“ upozornil čejčský starosta Jan Koutný. Jeho kolega z Mutěnic Jiří Zálešák doplnil, že důležitá pro zachování spojů je také doprava gymnazistů do Velkých Pavlovic.

Jenže Jihomoravský kraj má jasno. Škrty v jízdních řádech zdejší lokálky vychází z ekonomických dat. „Vlaky v úseku Kobylí – Čejč – Hodonín využívá významně méně cestujících, než by odpovídalo efektivnímu vynaložení peněz Jihomoravského kraje, a provoz téměř prázdných vlaků je tak výrazně neekonomický,“ vysvětlovala Deníku mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Průměrný počet cestujících se podle ní pohybuje od sedmi do čtrnácti na vlak. Změnou organizace provozu má dojít k úspoře dvou motorových vozidel, což ušetří více než dvacet milionů korun. A to od roku 2025, kdy se předpokládá nasazení nízkopodlažních kusů s klimatizací a vybavených evropským zabezpečovacím zařízením ETCS.

„V roce 2024, ještě se současnými zastaralými vozidly, to bude přibližně třetina této částky,“ oznámila mluvčí předpokládanou zhruba sedmimilionovou úsporu v příštím roce.

Na druhé straně má být zachovaný provoz v úseku Zaječí – Kobylí, a to v plném rozsahu. „V úseku Kobylí – Čejč – Hodonín zůstane provoz o sobotách, nedělích a svátcích,“ doplnila Knotková.

Chtějí provoz zlepšit

Kritici omezení lokální trati ale vidí i takto nastavený víkendový provoz jako nedostatečný. Tím spíš, když Mutěničtí už v minulosti na některé vinařské akce iniciovali posílení vlaků, například na burčákový pochod s tisíci cestujícími.

„Bojovali jsme i za to, aby se přidaly nějaké spoje i na pátek, protože spousta lidí jezdí do sklepů na celé víkendy, ne až v sobotu v deset dopoledne,“ poukázal mutěnický starosta Jiří Zálešák.

Další výtky obcí upozorňují na to, že celá trať je v dobré kondici. Zvláště poté, co Správa železnic investovala peníze i do modernizace a lepšího zabezpečení přejezdů.

„V posledních letech se navíc dost investovalo do stanic, opravy kolejí a zlepšení zabezpečení přejezdu. Na jednu stranu tak stát vynakládá velké prostředky, ale na druhé stojí kraj, který by sem měl dopravu objednat,“ nastínil situaci zastánce zachování Králík.

Například loni v létě tak železničáři nechali v Čejči zrekonstruovat přejezdové zabezpečovacího zařízení, také zde doplnit závory a vložit nové konstrukce železničního přejezdu. Klíčová je ale za současných plánů náhradní doprava za zrušené vlakové spoje v pracovní dny.

„Cestující mohou poté jako alternativu využít páteřní autobusovou linku 109 (Brno – Hodonín, pozn. red.). Dále bude upraveno dopravní řešení, kdy vlaky ve špičkách pracovních dnů, zejména pro zaměstnance a studenty dojíždějící do Velkých Pavlovic a Hodonína, budou nahrazeny prodloužením autobusové linky 662 (Kyjov – Čejč, pozn. red.) z Čejče do Kobylí s využitím spojů současné linky 551 IDS JMK (Velké Pavlovice – Klobouky, pozn. red.),“ uvedla mluvčí krajského úřadu.