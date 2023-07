Vlaky mezi Hodonínem a Kobylím nepřeváží pasažéry už zhruba měsíc. Trať se připravuje na to, že po ní cestující nebudou jezdit v pracovní dny. Celotýdenní provoz se totiž smrskne jen na soboty, neděle a svátcích. Úpravy železnice na takto omezený provoz vyjdou ale na čtyřicet milionů korun.

Zatím jedny z posledních vlaků na trati mezi Hodonínem a Kobylím. | Foto: Deník/Petr Turek

Cestující tak mají nyní možnost využít náhradní autobusovou dopravu. Přitom také sledovat odjezdy ve výlukovém jízdním řádu. Po rozhodnutí kraje o omezení provozu se tak o novinky na této dráze starají železničáři. „Správa železnic na trati během výluky provádí úpravy související s menším rozsahem objednávané dopravy. Při nízkém provozu totiž dochází k rezavění hlav kolejnic, čímž není dostatečně zajištěný kontakt mezi kolejnicí a koly. To by v důsledku mohlo narušit funkci zabezpečovacího zařízení a bezpečnost dopravy,“ sdělil pro Deník mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Právě zmiňovanému scénáři chce státní správce drah předejít. „V dotčeném úseku tak dochází k náhradě kolejových obvodů za počítače náprav. Tím zvýšíme provozní bezpečnost a spolehlivost zabezpečovacích zařízení, například železničních přejezdů. Informace o činnosti přejezdových zabezpečovacích zařízení se budou po úpravách trati přenášet do personálem obsazené stanice Kobylí na Moravě,“ vysvětlil změny mluvčí Správy železnic.

Ta úpravy rozdělila do dvou části. Prvá je zaměřená na náhradu kolejových obvodů za počítače náprava ve stanicích Kobylí, Čejč a Mutěnice. „Tyto práce by měly být hotové do osmého září a po jejich provedení bude možné na trati obnovit provoz s provedeným závěrem vlakové cesty,“ nastínil Gavenda.

Následovat pak má do prosincové změny jízdního řádu na úsecích Mutěnice – Čejč a Čejč – Kobylí nahrazování traťového zabezpečovacího zařízení. V Čejči a Mutěnicích se budou osazovat návěstidla a v Kobylí instalovat ovládací pracoviště zabezpečovacího zařízení. „Náklady na úpravy zabezpečení trati byly zatím vyčísleny na přibližně čtyřicet milionů korun,“ nacenil mluvčí Správy železnic.

Vedení Jihomoravského kraje si i přes odpor vyjádřený postupně dvojicí petic za zachování každodenního vlakové dopravy mezi Hodonínem a Kobylí za rozhodnutím o změně organizace provozu stojí. Hlavním argumentem kraje je výrazně neekonomický provoz vlaků vyplývající ze zdejší dlouhodobě velmi nízké poptávky po přepravě s tím, že v pracovní den se průměrný počet cestujících na vlak pohyboval mezi sedmi až dvanácti pasažéry. Místo ještě začátkem června jezdících tří vlaků změnou organizace provozu zůstane v úseku Zaječí – Kobylí v provozu jediné vozidlo, které má plně obsloužit daný úsekem v předchozím rozsahu dopravy, tedy patnácti párů vlaků za pracovní den.

„Z ekonomického hlediska je zcela zásadní rozdíl, zda budou potřebná tři vozidla nebo jediné. Předpokládaná úspora dosažená zastavením provozu v úseku Kobylí – Čejč – Hodonín v pracovních dnech počínaje rokem 2025 (pod novou smlouvou o veřejných službách) přesáhne dvacet milionů korun za rok. Již v roce 2024 (ještě se současnými vozidly) to bude přibližně třetina této částky,“ uvedl současný náměstek hejtmana Jiří Crha v odpovědi zmíněnou petici, kterou krajská rada projednala v květnu. Druhý vlak má vyrazit na trať až do Hodonína o sobotách a nedělích, a to z jiné linky se slabším provozem o víkendech.

Navíc vlakovou dopravu mezi Zaječím a Kobylí a o víkendech a svátcích také mezi Hodonínem má po změně jízdních řádů v prosinci příštího roku zajistit na následujících deset let nový dopravce. České dráhy tady v krajském provozním souboru Jih vystřídá Arriva. „Kraj od nově vysoutěženého dopravce očekává lepší standard,“ zmínila těsně před začátkem prázdnin mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Mezi požadavky kraje byla podle Crhy například kapacita na vlak nejméně pro 105 sedících cestujících. „Plocha ve vozidlech musí být alespoň ze čtyřiceti procent nízkopodlažní. Dále jsme ve vlacích požadovali klimatizaci, wifi a možnost přepravy jízdních kol,“ uvedl náměstek pro dopravu.