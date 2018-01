Trať z Valtic do Mikulova zrychlí za miliardu. Výluka omezí cestující

Jižní Morava – Vyšší rychlost na trati i modernizaci mikulovského nádraží. To si slibuje Jitka Sobotková z Mikulova od blížících se oprav na železniční trati mezi Valticemi a Mikulovem na Břeclavsku. Práce tam mají začít v březnu, dokončení železničáři očekávají do konce roku. Náklady budou okolo jedné miliardy korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Úpravy mají navázat na opravy mezi Bořím lesem a Valticemi, které skončily loni. Úseky jsou součástí vlakové trati mezi Břeclaví a Znojmem, kudy jezdí osobní vlaky několikrát denně. „Mikulovské nádraží už si modernizaci zaslouží. Mezi Bořím lesem a Valticemi jsou opravy znát,“ řekla Sobotková, která využívá železnici k výletům.

Cestující musí počítat s výlukou. „Stavební práce potrvají v nepřetržité kolejové výluce od dubna do října a zahrnují kolejové úpravy asi dvanáctikilometrového úseku mezi Valticemi a Mikulovem,“ sdělila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. V úseku mezi Novosedly a Valticemi po dobu rekonstrukce vystřídají vlaky autobusy.

Úsek trati Valtice – Mikulov• Je dlouhý asi 12 kilometrů.

• Vznikne nová železniční stanice Sedlec u Mikulova se 2 dopravními kolejemi.

• V Mikulově vybudují nové nástupiště a prodlouží koleje ve směru na Znojmo.

• Do oprav jsou zahrnuté i rekonstrukce přejezdů pro rychlost 120 km/h, součástí bude rekonstrukce 3 mostů a 15 propustků.

• Náklady na opravu budou asi 1 miliarda korun.

• Práce potrvají od března do prosince 2018.

• Nepřetržitá výluka potrvá od dubna do října 2018.

• Po dobu rekonstrukce vlaky v úseku mezi Valticemi a Novosedly nahradí autobusy.



Součástí úprav bude vznik nové železniční stanice Sedlec u Mikulova se dvěma kolejemi. „V Mikulově se zredukuje kolejiště kvůli vybudování nového nástupiště a zároveň se prodlouží dvě koleje ve směru na Znojmo pro dosažení požadované délky,“ doplnila Šubová.



Úpravy ocenil i mikulovský starosta Rostislav Koštial. „Mikulovské nádraží je v tak žalostném stavu, že každý posun je pokrok,“ komentoval Koštial.



OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU



Po modernizaci projedou vlakové soupravy daným úsekem rychlostí až 120 kilometrů za hodinu. Stavba také zahrnuje rekonstrukci tří mostů. Úpravy zabezpečovacího zařízení umožní dálkové ovládání stanic Boří Les, Valtice, Sedlec a Mikulov. „Zlepšení určitě přispěje i k většímu povědomí o železnici. Dnes už je situace na silnici tak zoufalá, že mnoho z nás hledá cesty, jak cestovat po dráze,“ podotkl starosta.



Zatímco na Břeclavsku modernizace pokračuje, na Znojemsku si musí ještě nějaký čas počkat. „Tento úsek zatím není v plánu investic, případná rekonstrukce se předpokládá v rámci dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení Břeclav – Znojmo,“ sdělila Šubová.



Celý úsek mezi Břeclaví a Znojmem měří devětašedesát kilometrů. Opravy úseku mezi Bořím lesem a Mikulovem, zahrnujícího asi dvaadvacet kilometrů tratě, vyjde na 1,77 miliardy.



Správci železnice plánují také celkovou rekonstrukci mikulovské výpravní budovy. „V této věci jednáme i s městem. Letos plánujeme zpracování projektu, práce pak v roce 2019. Náklady předpokládáme ve výši pětadvaceti milionů korun,“ zmínila Šubová.



Na rychlejší a bezpečnější vlakovou dopravu výměnou za předchozí výluky se mohou těšit také cestující na Hodonínsku. Ve Veselí nad Moravou začala loni v září přestavba trati a nádraží. Výluky omezí cestující na konci března.