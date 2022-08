Šálek, který se nedaleko ladenského letiště už několik let stará o desítky stromů a více jak stovku keřů, na postupné usychání upozorňoval vedení svazku obcí několikrát „Některé stromy z původní výsadby uschly. Na jaře je proto dosadili novými. Může jich být tak stovka. Třetina z nich je ale mrtvých a další chřadnou. Kolem stromků totiž nejsou žádné zálivkové mísy. Následná péče zde není. A i kdyby byla, voda odtéká pryč,“ ukazoval přímo na místě redaktorce Deníku Rovnost ekolog.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Kolem každého stromku má být velký zamulčovaný val, který by bránil jak zaplevelení mladé dřeviny, tak i rozlití vody do okolí. Val nebo mísa zde však chybí. „Když sem nalijeme vodu, rozlije se k okolní trávě, ne ke stromku. Když je mulč nebo štěpka uvnitř, zabrání pak prorůstání plevele i tomu, aby sluníčko nevysušovalo půdu okolo kmene a kořenů,“ zdůvodňoval Šálek.

Vedení svazku obcí Regionu Podluží přislíbilo uschlé stromky nahradit novými. „Uhynulé jedince budeme řešit s dodavatelem výsadby - předpokládáme opětovné dosazení výsadby na podzim letošního roku. Po dohodě s dodavatelem výsadeb budou zálivkové mísy v následujících dnech rozšířeny u všech vysazených jedinců na požadovanou velikost," ubezpečil technicko-ekonomický pracovník svazku obcí Regionu Podluží Josef Smetana.

V Novosedlech budují nový areál technických služeb. Přesunou tam i hasiče

Na postupné usychání stromů upozornil Šálek i vedení obce Ladná, které se začalo situací ihned zabývat. „Budeme to s paní starostkou řešit v rámci reklamace. Firma, která výsadbu prováděla, měla povinnost zálivkové mísy udělat. Ale neudělala. Naši zaměstnanci technických služeb jsou tak zaneprázdnění, že není v jejich silách toto napravit. Maximálně mohou stromky zalévat. Rozhodně ne u každého z nich provádět takové úpravy. Budeme trvat na tom, aby to dali do pořádku,“ okomentoval místostarosta obce Martin Vlk.

Některé ze stromků podle Šálka uschly zcela. Jiné částečně obrazily a živoří. Ty se ještě zachránit dá. „Jenže musí se o ně někdo starat. Řada z nich se drží, ale bojím se, že pokud budou ještě pár týdnů třicítky, uschnou kompletně všechny. Je to velká škoda,“ pokrčil rameny muž.

Na čtyřiadvacet dubů, čtyřiadvacet třešní a na sto třicet keřů přijíždí z Břeclavi v létě zalévat zhruba jednou týdně. Ke každému z nich z tisícilitrové nádoby vypustí na třicet až čtyřicet litrů vody. „Jeden stromek vyjde tak na sto padesát korun. Za práci si firma mohla vzít tak tři stovky. Se vším všudy se pak dostaneme třeba i na pět šest stovek. Pokud by stromky uschly, jsou to opravdu vyhozené peníze,“ kritizoval ekolog.

Dědeček traktor: jel se jedenáctý Podivínský mazec, podívejte se

Provádění pravidelné zálivky je podle vedení svazku obcí v těchto místech obtížné dohodnout. „Možnost zálivky této části aleje, která je na katastru města Břeclav, jsme aktuálně řešili s pobočkou břeclavské správy a údržby silnic, která má tyto pozemky ve správě. Bohužel, momentálně nedisponují dostatečnými kapacitami na její cyklické provádění. Dále budeme tuto věc řešit s odborem životního prostředí města Břeclav," podotkl Smetana.

Smíšenou alej z Břeclavi do Ladné nechalo vedení svazku dosadit v zimních měsících loňského roku. Její součástí bylo i osmnáct kusů ořešáku královského. „Celkové náklady byly 28,440 tisíc korun. Ze svého rozpočtu je hradil svazek obcí Region Podluží. U těchto dosadeb počítáme s provedením výchovného řezu. A to v jarních měsících příštího roku," přiblížil Smetana.