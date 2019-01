Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Ředitelství silnic a dálnic začalo tento týden opravovat vodorovné značení silnic první třídy na jižní Moravě. Opraví 160 kilometrů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na silnici I/43 spojující Brno a Svitavy zemře ročně při dopravních nehodách v průměru šest lidí. Tento úsek také patří dlouhodobě k těm s nejvyšší nehodovostí. Ředitelství silnic a dálnic chce smutnou statistiku alespoň trochu zmírnit a na celé silnici obnoví vodorovné značení.



Oprav, které začaly tento týden, se dočká do konce září více než třetina hlavních tahů na jižní Moravě. „Cílem je výrazně zvýšit bezpečnost dopravy. Nově natřeme středové čáry, odbočovací pruhy, přechody pro chodce a další vodorovné značky. Do 30. září se obnovy dočká 160 kilometrů silnic, tedy asi pětatřicet procent všech silnic první třídy na jižní Moravě,“ uvedla Věra Hoderová z Ředitelství silnic a dálnic.



Kromě tahu na Svitavy pracovníci zvýrazní čáry i na silnici I/52 z Brna do Rajhradu, silnici I/53 spojující Pohořelice a Znojmo a na dalších deseti krajských trasách.



Řidiče by však opravy neměly nijak významně omezit. „Žádnou dopravní výluku nebo omezení na silnici I/43 v úseku okresu Blansko neplánujeme. Obnovu vodorovného značení budou dělníci provádět za plného provozu. Celou situaci samozřejmě sledujeme a v případě nějakého problému jsme připraveni jej vyřešit,“ potvrdila například policejní mluvčí Iva Šebková.

Opraví všechny

Po dokončení prací budou opraveny všechny silnice první třídy na jižní Moravě. „Značení budeme obnovovat stále. Jeho životnost se totiž pohybuje od dvou do pěti let. Záleží na tom, jak moc auta silnici zatěžují, a na dalších okolnostech,“ vysvětlila Jana Zemanová z Ředitelství silnic a dálnic.



Už od května také v kraji upravuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje silnice druhé a třetí třídy. „Opravíme značení například na silnici II/430 v úseku Brno-Slatina – dálniční křižovatka Holubice nebo II/416 v úseku Židlochovice – Blučina – Újezd u Brna,“ vypočítal Milan Lapčík ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.



Celkem v kraji překreslí přes sto kilometrů souvislých a přes tři sta kilometrů přerušovaných čar. „Za opravy vodorovného značení zaplatíme necelých jedenáct milionů korun, což je podobná částka jako vloni,“ doplnil Lapčík.



Podle statistik má jasné a viditelné značení na silnicích významný vliv na bezpečnost. „Kvalitní vodorovné značení působí na psychiku člověka a jeho reakční schopnosti velmi výrazně. Bezpečnost se v takových případech zvyšuje až o třetinu,“ doplnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík.



Souhlasí s ním i Pavel Tučka z Centra dopravního výzkumu v Brně. „Na řidiče působí mnoho vlivů a je přehlcený vjemy. Dobré značení, které jej vede, mu pomáhá. Podobné opravy tak musím pochválit,“ reagoval Tučka.



Nutnost kvalitních čar na silnicích potvrzují i řidiči. „Na některých silnicích v kraji je značení vybledlé, někde i chybí,“ popsal vlastní zkušenost s cestováním David Smolak.

#nahled|https://g.denik.cz/50/f0/0805_morava_infografika_silnice_adm350.jpg|https://g.denik.cz/50/f0/0805_morava_infografika_silnice.jpg|Úprava značení silnic I. třídy na jižní Moravě.#