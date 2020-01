Na domácí i mobilní hospic, na opravy budov Charity, ale také třeba na nákup aut a především na pestrou nabídku sociálních služeb jednotlivých oblastních charit půjdou peníze, které darovali lidé při letošní Tříkrálové sbírce. Některá města už hlásí rekordní částky vybraných peněz, Brno peníze ještě počítá. Znojmo sice spočteno má také, kvůli tipovací soutěži zveřejní výsledek až dnes.

Ze všech pokladniček

Rekordní výsledek z Tříkrálové sbírky hlásí organizátoři z Hodonínska. Pracovníci oblastních Charit v regionu už sečetli výtěžek ze všech pokladniček. Zatímco loni se vybralo více než 4,5 milionu korun, v letošním roce se díky štědrosti obyvatel měst a obcí v tomto regionu podařilo vybrat téměř o dvě stě třicet tisíc korun více.

Nejde jen o peníze

A kde peníze pomohou? Třeba Charita Strážnice letos otevře novou službu, Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. „Provozujeme sociálně-terapeutickou dílnu pro lidi s duševním onemocněním, ale tato služba je ambulantní. Proto chceme podobnou službu rozšířit i do terénu, aby se pomoc dostala také k lidem, kteří kvůli své nemoci nemohou do Strážnice přijet. Někteří z nich sedí celé dny doma u rodičů a je pro ně komplikované vydat se do společnosti. Doma jim pomůžeme rozhovorem, uspořádají si smysluplně den, pomůžeme třeba s nácvikem péče o domácnost či s vyřízením různých papírů,“ konstatoval ředitel Charity Strážnice Zdeněk Bína.

Na Břeclavsku letos na osmnáct stovek koledníků vybralo rekordní sumu 3 398 086 korun. „Ve srovnání s loňským rokem je nárůst asi o dvě stě tisíc korun. Pochopitelně ale nejde jen o peníze. Jsme velice rádi za to, jak se mezi lidmi šíří dobročinnost. Lidé chtějí a mají chuť pomáhat slabším. To je povzbuzující a potěšující,“ nechal se slyšet ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš.

Soutěž o chytrý telefon

Většinu peněz chce břeclavská charita využít na podporu domácí hospicové péče a charitní záchrannou síť. „Velký zájem je tradičně v obcích. Mile nás překvapilo, kolik peněz koledníkům do kasiček vložili lidé ve městech jako jsou Velké Bílovice, Břeclav nebo i Hustopeče,“ poznamenal Gajdoš.

Konečnou sumu, kterou vybraly stovky koledníků na Znojemsku, zveřejní pracovníci znojemské Charity dnes. „Je to proto, neboť ke středeční půlnoci končila soutěž o to, kdo nejlépe tipne konečnou vybranou částku. Na našem Facebooku mohli lidé tipovat a soutěžit o chytrý telefon,“ řekl koordinátor sbírky na Znojemsku Jindřich Mandát. Vloni lidé v tomto regionu darovali 2,3 milionu korun.

Do sbírky vždy rád přispěje například Jaroslav Dvořák ze Znojma. „Když potkám koledníky na ulici a osloví je, dávám obvykle stokorunu. Doufám, že tyto peníze skutečně pomohou dobré věci,“ svěřil se muž.

Tříkrálová sbírka

* Blansko letos hlásí 2, 4 miliony korun, což je o více než dvě stě tiíc korun více, než loni.



* Na Vyškovsku letos koledníci vybrali přes milion a půl. V celém vyškovském děkanátu letos bylo sto třicet skupinek koledníků.



* Výnos sbírky je rozdělený podle vnitřního klíče Charity takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.



BRNO

2019: 2 630 339 kč

2020: 2 885 464 kč



BŘECLAV:

2019: 3 183 086 Kč

2020: 3 398 086 Kč



HODONÍN:

2019: 4 552 985 Kč

2020: 4 781 695 Kč



VYŠKOV:

2019: 3 492 847

2020: 3 663 967



BLANSKO:

2019: 2 234 633 Kč

2020: 2 475 599 Kč



ZNOJMO:

2019: 2 346 252 Kč

2020: ?