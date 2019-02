Pasohlávky - Čtyřiatřicet metrů dlouhá loď se stane novou atrakcí novomlýnských nádrží. Hladinu vodního díla na pomezí Břeclavska a Brněnska bude brázdit jedinečný Munot.

Po Horní nádrži vodního díla Nové mlýny se bude plavit Munot. Loď vyrobená v roce 1936 ve Švýcarsku. | Foto: Plavby Pálava

Majitelku společnosti Plavby Pálava Lucii Erbanovou ani ve snu nenapadlo, jaké plavidlo kupuje. „Bude nejdelší na celé Moravě. Od ledna urazilo stovky kilometrů z Nizozemska přes Německo. Nyní čeká v mělnickém přístavu na převoz do Pasohlávek,“ říká nadšeně Lucie Erbanová.



Munot vyrobili v roce 1936 ve Švýcarsku. Je to jedna z prvních čtyř lodí plujících na naftový motor. „Při převozu nás příjemně překvapila, na to, že má takový věk a pět let stála. Motor šlape na výbornou,“ tvrdí Erbanová.