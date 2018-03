Třicítka harmonikářů zahrála v Pohořelicích. Vystoupení zaplnilo radniční sál

Pohořelice /VIDEO/ - Tradiční akce Setkání harmonikářů zaplnila v sobotu do posledního místa sál radnice v Pohořelicích.

Černé kufry seřazené vedle stolů, muži nastrojení v košilích a vestách a pomalu se plnící sál. Takový pohled nabízí jubilejní desátý ročník Setkání harmonikářů v Pohořelicích. Těch se na akci tentokrát sjelo téměř třicet.

Dvě hodiny po poledni vchází na pódium moderátor akce Ivoš Janičata v doprovodu pohořelického starosty Josefa Svobody. „Desátý ročník, to už je pěkná řada let. Za tu dobu je řada harmonikářů našemu setkání věrná. Ty si necháváme na začátek a další harmonikáři nám čase přibývají. Letos bude stejně jako jiné ročníky uvádět Ivoš Janičata, který to tady navíc zahájí, a aby to bylo trochu jiné, tak tady vystoupí několikrát i imitátor Petr Martinák,“ říká na začátek starosta.

Pak už nechává na pódiu moderátora Janičatu. „Jelikož se nikomu nechce hrát jako prvnímu, tak jsem to zase slízl já. Utíkám si pro nástroj a můžeme to odstartovat,“ usmívá se moderátor a po chvíli spouští první písně.

Seznam harmonikářů však ukrývá mnohá další jména, a to nejenom místních, ale milovníků hudby z blízkého i širokého okolí. Do Pohořelic jezdí například pravidelně František Nečas ze Starovic. „Nejdřív se představím s písničkou Červená růžičko, proč se nerozvineš,“ prozrazuje zaplněnému sálu.

Jen co spustí první tóny, lidé si začnou podupávat do rytmu. „Chodíme na tuto akci pravidelně, je to hezké setkání se známými,“ říká Bronislava Hájková.

Na pódiu baví muzikou postupně například i Ludmila Kleimbauerová z Babic na Svitavou, Květoslav Pospíšil z Čejče, Anežka Strážnická z Náměště nad Oslavou a mnozí další.

Kromě hudby si účastníci vychutnávali i z nabídky občerstvení a na stolech nechybělo víno. Akce, která má tradici, láká stále.