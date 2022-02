„Chtěli bychom moc poděkovat zdravotníkům, kteří přijeli k našemu tříletému synovi Štěpánkovi kvůli akutnímu záchvatu laryngitidy. Byli skvělí! Profesionální a moc milí, ceníme si lidského přístupu. Synovi poskytli první pomoc a poté jej převezli do Dětské nemocnice v Brně. Už jsme doma a ještě jednou moc děkujeme,“ napsala následně záchranářům maminka Veronika.

Záchranáři potvrdili, že chlapeček měl velké potíže s dýcháním, bylo potřeba mu podat kyslík a zaléčit jej. „Po ošetření jsme Štěpánka transportovali k další péči do nemocnice. Pochvala od maminky malého pacienta nás moc těší a ještě víc nás těší, že už je chlapci dobře a že náš plyšový Defík je mu věrným kamarádem,“ připomněla nyní mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Novinka v brněnských autobusech: řidiči odjedou až po testu na alkohol

Jak dále sdělila, akutní laryngitida neboli zánět zánět hrtanu, může postihnout kohokoliv. Ohrožuje ale hlavně děti. „Nejvíce ty nejmenší, tedy kojence, batolata a předškoláky. Při laryngitidě dochází k otoku dýchacích cest v oblasti hrtanu. Typickým projevem je štěkavý kašel, sípaní či zastřený hlas. Je třeba toto onemocnění u dítěte brát jako akutní stav, kde je zcela na místě volat záchrannou službu a to proto, že k dušnosti a zhoršení stavu může dojít velmi rychle,“ upozornila mluvčí záchranky.

Zároveň poradila i blízkým dítěte, co mají udělat předtím, než k malému pacientovi dorazí jejich sanitka. „Důležité je zachovat klid a poskytnout dítěti první pomoc, která povede k ústupu otoku dýchacích cest. Dítě je třeba v první řadě uklidnit, aby neplakalo a nenamáhalo se,“ přiblížila poskytování pomoci Bothová.

Důležitý je také následující krok, kdy je nutné pacienta přemístit do chladného prostředí, kde otok dýchacích cest nenarůstá, naopak může ustoupit. „Tedy v období, kdy je venku chladný vzduch, zabalíme dítě do teplého oblečení a jdeme s ním buď k otevřenému oknu, na balkón nebo před dům. Pokud to nejde, nebo se laryngitida objeví v letním období, pak dítě vezmeme, opět ve vhodném oblečení, k otevřenému mrazáku či ledničce a necháme malého pacienta vdechovat chladný vzduch tímto způsobem,“ sdělila mluvčí s tím, že pokud jsou v domácí lékárničce antihistaminika či kortikoidový čípek, lze tyto léky podat podle doporučeného dávkování a přivolaná posádka záchranné služby se pak o dítě postará.