Břeclavsko - Spousta vodomilů se konečně dočkala. Třicetistupňová horka a ostré sluneční paprsky jsou přesně to, na co čekali.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

Platí to zejména pro školáky a studenty, kteří si užívají prázdniny. Lidem, kteří trpí srdečním onemocněním, diabetem nebo silnější alergií, ovšem naopak nastalo opravdové peklo.

„Mohu potvrdit, že s příchodem horkých dnů počet výjezdů záchranářů stoupl. V celém kraji máme nyní přes dvě stě výjezdů denně. Mnohem více vyjíždíme k náhlým slabostem. Řešíme také velké množství alergických reakcí, které souvisejí s bodnutím hmyzem,“ konstatovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Zuchová.



Podle ní jen na Břeclavsku nyní vyjíždějí záchranáři každý den k sedmnácti až osmnácti případům. Obvyklý počet se přitom pohybuje kolem deseti. „Počasí je nepříznivé pro chronicky nemocné, je pro ně velkou zátěží Obzvláště kardiaci mají potíže,“ bilancovala Zuchová.

V nejteplejším místě republiky, kde se teplota pravidelně měří, tedy v Brodu nad Dyjí, zaznamenali včera ve tři hodiny odpoledne ve stínu „jen“ devětadvacet stupňů Celsia. „Bylo pod mrakem,“ vysvětlil tamní pozorovatel Českého hydrometeorologického ústa〜vu Antonín Voznica.



V tomto týdnu si zatím zapsal nejvyšší teplotu v úterý, a to 32,3 stupňů Celsia. „Na Břeclavsko to není až takový extrém. Nejsou to rekordní teploty, bývá tady mnohem větší horko. Jen si vzpomeňte na loňské léto. To bylo o pět, možná až o šest stupňů víc,“ srovnával Voznica.

Při pohledu do své databáze zjistil, že loni dvacátého července naměřil ve stínu 37,5 stupně Celsia. Dnů, kdy teplota překročila pětatřicet stupňů, bylo před rokem hned několik. Tepleji než v úterý bylo dokonce i letos, a to dvaadvacátého a třiadvacátého června. Teplotní maxima v Brodu nad Dyjí dosáhla 33,3, respektive 34,6 stupně Celsia.



„I když letošní léto nepatří k těm úplně nejteplejším, je třeba si dávat pozor. Je dobré pít hodně tekutiny a moc se nezdržovat na slunci. Tímto pravidlem by se měli řídit zejména lidé se srdečním onemocněním, diabetem nebo s onemocněním ledvin. Právě ti by měli dodržovat pravidelný pitný režim,“ řekla primářka interního oddělení břeclavské nemocnice Jitka Siegelová.



Podle ní by se měli sluníčku vyhýbat hlavně starší lidé. Pozor si však musí dávat všechny věkové kategorie. Náhlá dehydratace organismu totiž může překvapit i mladé, zdravé lidi.



Opatrný je také třicetiletý Jaroslav Lengál z Nikolčic, který je odmala diabetik. „V horkých dnech zůstávám raději doma nebo nosím kšiltovku, která mne chrání před sluncem. Bráním se tak proti zvýšení cukru, které je pro diabetiky nebezpečné,“ popisoval mladý muž.

HANA MINAŘÍKOVÁ

MICHAL ŠUPÁLEK