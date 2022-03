V Brně band natočí šest nahrávek ve studiu Českého rozhlasu Brno, ve středu si zahráli třeba skladbu American Patrol.

V Brně vystoupí elitní bigband NATO: působí v něm i rodák z Břeclavska Damborský

Ve čtvrtek odehraje koncert v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno. „Je jedním z mála po covidu. Vlastně rok a půl jsme jako big band nehráli. Až nedávno jsme vystoupili na letecké základně kousek od města Mons v Belgii. Konečně jsme si zase mohli zahrát. Pro některé kolegy to bylo první vystoupení s big bandem," přibližuje nadrotmistr.

Čech mezi Američany

V kapele bude Damborský hrát už pouze do konce července. V srpnu by se měl vrátit zpátky do Posádkové hudby Olomouc. U Shape International Bandu jej má nahradit jiný kolega z České republiky. Většina muzikantů je nyní z USA. Přitom v dřívějších letech mělo v kapele zastoupení více států. „I Američané chtějí vyvíjet diplomatický tlak na NATO, aby pozice byly obsazovány mezinárodně. Bylo běžným zvykem, že v ní byli muzikanti z Velké Británie, Kanady, Polska a dalších zemí," vyjmenovává.

Big band působí při NATO od roku 1983. Damborský přiznává, že na začátku své tříleté mise měl trochu obavy, jak jej kolegové přijmou, ale start byl nakonec jednoduchý. „Všichni jsme muzikanti a naladění na stejnou vlnu. Rozumíme si spolu hudebně. Shape band je taková jedna rodina. Potkáváme se i po práci s rodinami na grilovačce," přibližuje český voják.

Podle hesla voják se stará, voják má

Do dění v kapele se zapojila i Damborského manželka. „Když velitel zjistil, že je profesionální houslistka, začal pro ni aranžovat různé skladby. Dvě natáčíme i v Českém rozhlasu a zazní i na čtvrtečním koncertě," uvádí.

Sympatický voják měl o místo v elitní armádní kapele zájem hned od začátku. „Pozice předpokládala znalost angličtiny a původně tam byla i nejistota, že i když jsme zaměstnanci české armády, mohl by nastat moment, že po návratu už nebude místo u hudby. Jediný jsem se toho z Olomouce nebál. Ani angličtiny, i když moje znalost určitě není na úrovni rodilého mluvčího. Jednal jsem vyloženě podle hesla voják se stará, voják má. Neustále jsem dával najevo, že bych rád vyjel, že jsem připravený," popisuje.

Při rozhodování měl i podporu rodiny. Jeho manželka totiž byla tehdy na mateřské dovolené, a tak nemusela přerušit zaměstnání, ani dávat výpověď v práci. Do České republiky se vrací při dovolené, i tady ale zasáhl covid. „Na začátku roku 2020 jsme čtyři měsíce nemohli vůbec cestovat z bezpečnostních důvodů, pak byly karantény, takže to logisticky nešlo. Loni jsem dokončoval na Janáčkově akademii muzických umění bakalářské studium a musel jsem se tam často otočit na osmačtyřicet hodin, abych nemusel pak do karantény," podotýká.