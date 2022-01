V typickém nářečí mu veselé příhody vyprávěli etnografové, místní vypravěči, kronikáři, lidé ze spolků a také ti, kteří se věnují folkloru. „Příběhů jsem posbíral asi čtyři sta, ovšem všechny se do knihy nevešly. Zajímavé bylo, že se lidé zpočátku vždy snažili mluvit spisovně. Jakmile se ale rozvyprávěli, automaticky sklouzli do dialektu. A přesně na to jsem čekal. Snažil jsem se proto jejich vyprávění přepsat naprosto autenticky,“ vypráví Šalanda.

Slovácko? To je cestovatelský ráj, říká Šalanda

Řada lidí již knihu našla pod vánočním stromkem. Vyšla totiž ke konci loňského roku. „Zpětně se mi čtenáři ozývají s ohlasy. Kupříkladu nedávno mi psala paní, jak si knížku pročítala v čekárně u lékaře, a jak se všichni otáčeli, když se začala z ničeho nic smát. Přesně o to mi šlo, aby lidé při čtení měli radost, a aby je příběhy bavily.“ vyznává se autor.

Slovácko sa nenudí mohou lidé zakoupit ve všech knihkupectvích i na internetu. Knížka vyšla v nákladu dva a půl tisíce kusů. „Aktuálně je prodaných asi sedmnáct stovek a uvažuje se již i o dotisku,“ překvapuje Šalanda.

Slovácko sa nenudí

- Marek Šalanda ušel v srpnu roku 2019 za dvanáct dní na Slovácku 350 kilometrů.

- Denně trávil chůzí 5 až 6 hodin a ušel asi 30 kilometrů.

- Na zádech s sebou nesl batoh, který vážil 18 kilogramů.

- Na Břeclavsku a Hodonínsku navštívil celkem 70 obcí. V 50 z nich se potkal se zajímavými osobnostmi regionu. Nechyběli mezi nimi Jožka Šmukař, Franta Uher či František Petrásek.

- S sebou měl 1 klobouk, 1 kalhoty, 1 vestu a 2 košile. Vše s krojovým vyšíváním a ze speciálních materiálů.

Cestovatel, který naposled prozkoumával Lašské království v říjnu loňského roku, už chystá další cestu. „Ve hře jsou dvě témata. Valašsko a také cesta po stopách Johanna Gregora Mendela. Tak uvidíme,“ usmívá se tajemně turista v kroji.