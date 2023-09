Právě ubytovací zařízení a restaurace na Břeclavsku totiž letos hlásí největší úbytek turistů. „Co jsem slyšel i od kolegů, pokles v počtu zamluvených ubytování byl často o pětadvacet až třicet procent. Jako provozovatel hotelu do čtyřiceti lůžek jsem i já zaznamenal změnu. Sice jsme byli vesměs plní, ovšem neměli jsme dvojnásobný převis tak jako loni. Šlo možná o deset procent, rozhodně ale ne o sto,“ potvrdil pro Deník Vít Buchta, mikulovský hoteliér a současně i předseda svazu turistického ruchu MikulovTourism.

Klidnější a celkově slabší sezonu pocítila i Dita Večeřová, spolumajitelka mikulovského penzionu Euro a restaurace Sojka a spol. na tamním náměstí. „Přes léto byl úbytek turistů opravdu poznat. Řada lidí zamířila raději do zahraničí než sem k nám do Mikulova. I od známých vím, že se méně prodávaly například týdenní pobyty od soboty do soboty. Počet dnů, kdy zde lidé zůstali, se naopak snižoval. Typicky pobyli třeba jen dvě tři noci. A vše zamlouvali na poslední chvíli. Upřímně řečeno, kdyby nebylo portálu booking.com, tak bychom léto vůbec neprodali,“ nechala se slyšet podnikatelka.

Důvodem podle ní mohou být i vysoké ceny. Mikulovsko totiž pomalu šplhá mezi luxusnější destinace se zacílením na movitější klienty. „Restaurace jsou tady hodně drahé, stejně tak ubytování. Týden u moře s all inclusive je doopravdy srovnatelný s pár dny strávenými v Mikulově,“ zmínila Večeřová s tím, že naopak pomoci podnikatelům může začínající podzim a prodloužené víkendy vyplněné cestami za oblíbeným burčákem a vínem.

Totéž tvrdil i Buchta. „Pobyty si lidé zamlouvají opravdu kratší, týdenní už spíše výjimečně. Přes léto nebyly skoro žádné nebo jich bylo jen málo. I v gastronomii je znát, že lidé mnohem méně utrácejí. Mikulov ostatně opravdu není levnou destinací. Do Tunisu můžete letět na týden už za patnáct tisíc se vším všudy. Za takové peníze si týden v Mikulově opravdu neužijete,“ přitakával.

Jen velmi mírný pokles návštěvnosti v tomto směru vnímají i správci Chráněné krajinné oblasti Pálava. „Zatím nemám čísla za měsíce červenec a srpen, ovšem z dat od ledna do června letošního roku vyplývá, že je opravdu návštěvnost velmi mírně nižší než byla v roce loňském. Zhruba o pět procent,“ přiblížil vedoucí správy oblasti Jiří Kmet.

Jak podotkl, návštěvnost Pálavy měla v posledních letech křivku až extrémně stoupající. Lehké zhoupnutí směrem dolů tak správě oblasti žádné starosti nepřidělává. „Rozhodně nejde o takový skok jako v gastronomii nebo ubytovacích zařízeních. Osobně si to vysvětluji tím, že když sem lidé přijedou, spíše navštíví památky, turistické cíle a přírodu, ale ušetří na službách. Návštěva přírody je přece jen stále zdarma,“ poznamenal Kmet.

Spokojenější jsou v tomto ohledu správci státních zámků. Na nezájem ze strany turistů si nestěžují ani v jednom ze dvou dřívějších lichtenštejnských sídel. V Lednici dokonce zaznamenali několikaprocentní nárůst. „Vím, že šetření pocítili například provozovatelé naší zámecké kavárny. Ti šli s tržbou opravdu hodně dolů. My to zase vnímáme na prodeji suvenýrů. Ovšem návštěvnost zámku oproti tomu máme o něco vyšší než jsme měli loni. A to zhruba o osm procent. Zatímco loni si k nám našlo cestu na tři sta šedesát tisíc lidí, letos by to mohlo být okolo tři sta sedmdesáti tisíc,“ vyčíslila kastelánka zámku Ivana Holásková.

Srovnatelnou návštěvností s tou v loňském roce se pyšní i zámek ve Valticích. „V jízdárnách jsme měli velice úspěšnou sezonní výstavu Brouci, na kterou přišlo skoro třicet tisíc lidí. Celkově k nám na zámek dorazilo na sto dvacet tisíc návštěvníků. Rozhodně jsme si tedy nepohoršili, spíše naopak,“ uvedl pro Deník kastelán zámku Richard Svoboda.