Turistický web? Podle opozice vyhozené peníze

Manipulační dělníci ve výrobě MANIPULAČNÍ DĚLNÍK DO VÝROBY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 50. Poznámka: 2.7.2018 - manipulační dělník ve výrobě. I základní vzdělání, i bez praxe, fyzická zdatnost nutná, práce v neklimatizované hale. Dvousměnný nepřetržitý provoz. KONTAKT: sjednat schůzku předem na tel. 608 727 698, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Lt agency s.r.o. - pracoviště /moraviapress/, U Póny, č.p. 3061, 690 02 Břeclav 2. Informace: Tuček, +420 608 727 698.

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů TRAKTORISTA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 2.7.2018 - zaslat přihlášku do výběrového řízení nejpozději do 30.7.2018 do 10.00 hod. na adresu: Městský úřad Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice nebo e-mailem na: podatelna@valtice.eu, tel.: 733 535 818. Více infomací o výběrovém řízení na http://www.valtice.eu/. Řízení a údržba kolových traktorů, zajištění svozu separovaného komunálního odpadu. Min. vyučen, praxe výhodou, ŘP sk. T. Nástup dle dohody (září, říjen), Místo výkonu práce: Valtice. Pracoviště: Město valtice - technické služby, U Rotundy, č.p. 210, 691 42 Valtice. Informace: Dalibor Neděla, +420 733 535 818.