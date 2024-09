Podotýká, že nyní už v Břeclavi pracovníci pouze skládali jednotky, které do továrny přiváželi z Číny. „Už jen málo eskalátorů se vyrábí v Česku. Pár zakázek jsme dělali do Německa, něco do Londýna. Ale to je tak všechno. Překvapuje mě to. Kupříkladu jedna nejmenovaná konkurenční německá firma vyrábí vše v Německu, je šestkrát dražší než my, a přesto má tolik zakázek, že nestíhá,“ zmiňuje muž.

Veškeré výrobní činnosti převede vedení společnosti do konce příštího roku do jiných továren Otis ve Španělsku, Francii, v Číně a k ověřeným dodavatelům. Společně s mužem, s nimž Deník hovořil, bude muset podnik v Břeclavi opustit rovných dvě stě lidí. „Budeme nyní čekat, co vyjednají naše odbory. Slibovaly nám velké odstupné. Nevím ale, jestli jim věřit,“ krčí rameny zaměstnanec továrny.

On i jeho kolegové čekali, že k uzavření podniku v Břeclavi dojde. „Mluvilo se o tom dlouho, asi půl roku. Spousta chlapů má jen pár let do důchodu, jsou z toho špatní, bojí se, že už si zaměstnání nenajdou,“ popisuje Deníku muž.

V Otisu pracuje několik let. „Když jsem nastupoval, bylo nás v hale dvě stě. Teď je nás sotva třicet,“ říká smutně.

Ani on zatím netuší, kam půjde, až dostane do ruky výpověď. „S prací v okrese je to poslední dobou špatné. Funguje Alca, Alba metal nebo Gumotex, ale to je tak vše. Ovšem taková různorodá a zajímavá práce, jakou mám v Otisu, se hledá těžko. Věřím ale, že se uchytím. To, co umím, umí maximálně tisíc lidí v Evropě. Zřejmě půjdu do zahraničí na montáže, rád bych dělal nadále v oboru,“ naznačuje muž.

Mrzelo by ho, kdyby z pohledu města zmizela ikonická věž s nápisem Otis. „Obávám se, že jakmile areál Otis prodá, půjde k zemi. Leda by ji odkoupilo město. Kvůli call centru a technické podpoře majitelé si majitelé nechají maximálně jednu budovu,“ myslí si zaměstnanec končící firmy.