Tuta absoluta devastuje rajčata. Škůdce se dostal na Břeclavsko

Břeclavsko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Nad napadenými rostlinami rajčat a provrtanými plody nešťastně kroutí hlavou Anežka Nováková z Velkých Němčic na Břeclavsku. Důchodkyně je pěstuje celý život. „Něco takového jsem ještě neviděla. Škůdce napadl téměř všechny keře. Jsou ve výsledku zakrslejší a napíchané plody vevnitř zčernají,“ popisuje pěstitelka. Nejen za její problémy může exotický škůdce.

Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského potvrdili Deníku Rovnost výskyt motýla makadlovky, latinsky Tuta absoluta, ve Velkých Němčicích a sousedních Starovicích. „Je to první výskyt škůdce v této lokalitě, který evidujeme,“ sdělila mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Boj s makadlovkou• Prevencí je nemanipulovat v blízkosti porostů rajčat s plody dováženými z rizikových oblastí, likvidovat použité přepravní obaly od rajčat, případně je důkladně vyčistit.

• Možnost přežití poskytují škůdci skleníky a fóliovníky. K odhalení výskytu slouží feromonové lapače.

• Na ochranu se používají chemické postřiky i biologické přípravky na bázi hub, malé vosy nebo dravé ploštice.



Jedná se o invazní druh původem z Jižní Ameriky, který se podle ní do Evropy dostal mezinárodním obchodem s rostlinami.



Ve Velkých Němčicích se škůdce podle pěstitelů rychle rozšířil téměř po celém městysi. „Projevilo se to už na začátku zrání rajčat. Napadené rostliny jsou zničené, plody uvnitř červivé. Co vím, někteří zahrádkáři museli zlikvidovat veškerý porost,“ potvrdil další z místních Zdeněk Bažant.

