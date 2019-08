První taneční kroky ji naučili v břeclavském klubu Starstep. „Adriana u nás začala tančit, když jí bylo osm roků a její kariéra se vyvíjela velice úspěšně. Má za sebou mnohá vítězství. Za pomyslný vrchol já osobně považuji právě účinkování ve StarDance,“ říká její učitelka tance Jana Fenčáková.

Během následujících let jezdila po soutěžích u nás i ve světě. Ale ne vždy byl tanec samý med. „Jednou na mezinárodní soutěži v Ostravě jsem tančila v nových botách. Což se nedělá, ale tehdy to prostě tak nějak vyšlo. Potom co jsme odtančili soutěž ve standartu jsem měla paty a kotníky sedrané do krve. Nakonec jsem tančila s obvázanýma nohama. Ani nevím, jak soutěž dopadla,“ svěřuje se.

Závodit přestala Mašková kvůli tanečnímu partnerovi. „On se rozhodl skončit a mně se nepodařilo najít dobrou náhradu,“ popisuje konec kariéry mladá tanečnice.

Seznamte se

- Adrianě Maškové je dvacet let, studuje na Masarykově univerzitě ruský jazyk a čas od času učí v taneční škole.

- Tančit začala ve svých osmi letech v tanečním klubu Starstep v Břeclavi.

- Se svým tanečním partnerem vyhráli pětkrát mistrovství České republiky.

- Vystoupí v jubilejním desátém ročníku soutěže StarDance, když hvězdy tančí.

- Jejím tanečním partnerem bude herec a režisér Miroslav Hanuš.

- Společně trénují čtyřikrát, až pětkrát do týdne čtyři hodiny.

V současné době občas učí v taneční škole, studuje ruský jazyk a připravuje se na televizní soutěž. „Trénujeme tak čtyřikrát až pětkrát týdne po čtyřech hodinách, je to časově hodně náročné,“ vysvětluje Mašková.

Zkoušet měli začít v půlce července. Kvůli zdravotním komplikacím a plánované dovolené se však zdrželi o několik týdnů. „Myslím, že to doženeme. Musíme, nemáme moc na výběr,“ říká optimisticky tvrdončanka.

Mezi Maškovou a Hanušem je velký věkový rozdíl. „Já jsem je prosil, aby mi přidělili tu nejstarší tanečnici… V tom případě je ostatním asi čtrnáct let,“ říká se smíchem Hanuš v rozhovoru pro Českou televizi po prvním setkání se svou dvacetiletou taneční partnerkou.

Mašková je však spokojená. „Tanec mu jde a hlavně ho baví. Navíc je Mirek muzikální, to beru jako velkou výhodu. Také beru v potaz jeho nápady a myšlenky, protože má zkušenost s divadlem, což se dá dobře využít,“ dělí se o své první dojmy tanečnice.

Na vystupování po jeho boku se těší a doufá, že to dotáhnou daleko. „Nervózní zatím nejsem, to přijde, až půjde do tuhého. Z tance samotného nervózní asi nebudu, spíš z toho kolem. Bude to všechno hodně nové,“ říká.

KATEŘINA VAJSOVÁ