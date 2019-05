Bořetice – Ve čtvrtek odpoledne kroužilo několik vojenských vrtulníků nad obcí a okolím. Vojenského cvičení se také účastnilo více jak sto vojáků, kteří se tudy ve vojenských formacích pokračovali na letiště Kraví hora v Brně.

U Bořetic cvičili vojáci. | Foto: AČR archiv

Akce bylo přípravou na velké cvičení vojsk Severoatlantické aliance, které se uskuteční v září na vojenském letišti v Náměšti nad Oslavou. „Překvapilo nás to. Vrtulníky létaly blízko, psům a kočkám to nedělalo dobře. Navíc někteří kolemjdoucí se ptali, zda vypukla válka a někteří vojáky zvali do sklepů,“ vyjádřila se k vojenské akci Miroslava Poborská.