U Dobšic svedou dávnou řež, po Dyji v Břeclavi popují netradiční lodě

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Dvoudenní boje v okolí Znojma, které před 209 lety ukončily jednu část napoleonských válek, připomenou přátelé vojenské historie v Dobšicích. Nabídnou dvě bojové ukázky.

Na tři sta příznivců vojenské historie v rakouských a francouzských uniformách předvedlo ukázky z napoleonské bitvy u Znojma v roce 1809.Foto: Deník / Moštěk Martin

Práskání mušket, dusot kopyt a burácení děl ovládne v sobotu odpoledne okolí Dobšic. Přes dvě stovky aktérů v rakouských a francouzských uniformách předvedou boje, které obě armády v okolí Znojma sváděly 10. a 11. července 1809.

Bitva u DobšicKdy: sobota a neděle

Kde: Dobšice, Suchohrdly

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: Dvě bitevní ukázky se stovkami aktérů. V sobotu ve dvě odpoledne u Dobšic, v neděli v jedenáct dopoledne u Suchohrdel.



Organizátoři chystají několik novinek. „Na bojišti už stojí kulisy domů a plůtků, mezi kterými budou vojáci bojovat. Díky pyrotechnickým mágům Jindřichu Bejstovi a Petru Kovaříkovi bitvu dokreslí řada efektů. Nepřehlédnutelná a nepřeslechnutelná budei dvojice zápřahů francouzských těžkých děl,“ uvedl hlavní organizátor bitvy Ivan Vystrčil. Připomněl, že boje tradičně skončí v brodu přes řeku Dyji. V neděli budou vojáci bojovat před polednem u Suchohrdel.



Podle starosty Dobšic Jaroslava Jenšovského je připomínka bojů významnou akcí. „Vzpomínky jsme začali pořádat před šestnácti lety. Nyní jezdí lidé z celé republiky, složení aktérů v uniformách je mezinárodní,“ poukázal Jenšovský.



Na ukázku se chystá i Jiří Březina. „Boj pěchoty v řadách, útoky jízdy, je to docela zajímavé a působivé, proto se půjdu podívat znovu,“ řekl Březina.







Na Slunci budou Olympici i Mišík



Kdy: pátek a neděle

Kvalitní hudba a příjemná atmosféra. To nabídne návštěvníkům 19. ročník strážnického festivalu Slunce. „Největším lákadlem jsou letos účinkující legendy, jejichž písně zlidověly. Kdo by si se skupinou Olympic nezazpíval Želvu nebo s Vláďou Mišíkem nenotoval Variaci na renesanční téma?“ uvedl za pořadatele Pavel Kopřiva. Dále vystoupí například Fleret, Hop Trop či Pokáč.

Kde: Strážnice

Za kolik: Permanentka na oba dny stojí 600 korun. Za jednotlivé vstupenky návštěvníci zaplatí 400 korun.

Jedovnicemi zazní Jawa burácení

Kdy: sobota

Do Jedovnic míří příznivci motocyklů Jawa na tradiční sraz nazvaný letos Jawa burácení. Motorkáři se na sokolské hřiště v Jedovnicích začnou sjíždět v sobotu kolem desáté dopoledne. „Dopoledne bude registrace, v půl dvanácté začnou soutěže.V jednu vyrazíme na vyjížďku a od půl třetí do sedmi večer budou pokračovat další soutěže. Poté bude následovat volná zábava,“ sdělili pořadatelé.

Kde: Jedovnice, hřiště

Za kolik: 100 korun

Židlochovice oslaví meruňky

Kdy: sobota od 10.00

Sezona meruněk je v plném proudu, a tak se Židlochovice na Brněnsku v sobotu opět na den stanou hlavním městem milovníků oranžového ovoce. Nejlepší šéfkuchaři připraví speciality. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání meruňkových knedlíků. Zábavu na židlochovickém náměstí doplní koncerty.

Kde: náměstí Míru, Židlochovice

Za kolik: zdarma

Po Dyji poplují netradiční lodě

Kdy: sobota od 15.00

Postaví plavidlo, odstartují a budou bojovat až do cíle. Nadšence čeká čtvrtý ročník Bobří neckyády na Dyji. V sobotu od tří hodin odpoledne vyrazí na start v břeclavské ulici Říční v zatáčce na asfaltce směrem k areálu Na Vodě. Na plavidlech vlastní výroby, jakéhokoliv typu, velikosti a vzhledu, se budou soutěžící snažit dostat z bodu A do bodu B na trase asi jednoho kilometru. Soutěžit budou na čas, o nejkrásnější plavidlo či cenu fair play.

Kde: areál veslařského klubu, Břeclav

Za kolik: zdarma

Kovbojové v Bohdalicích

Kdy: sobota a neděle

O tomto víkendu se uskuteční v areálu bývalých vojenských kasáren v Bohdalicích velké moravské rodeo. Již od sobotního dopoledne se předvedou mladí zkušení jezdci i jezdkyně v seniorských a juniorských soutěžích.V neděli dále pokračují v juniorském rodeu rychlostní a dobytkářské disciplíny.

Kde: areál bývalých vojenských kasáren, Bohdalice

Další tipy z Blanenska

ROCKOVÁ LETNÍ NOC

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: hřiště v Ptačině

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: Zahrají kapely Lee banda, Allband, Robert Hlavatý & band a Třetí zuby.



POZOROVÁNÍ MOTÝLŮ

Kdy: sobota od 21 hodin

Kde: Ostrov u Macochy

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: Sraz u jeskyně Balcarka. Pozorování nočních motýlů v Moravském Krasu.

Další tipy z Brna

SVĚTOVÝ DEN ŠIMPANZŮ

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Zoo Brno

Za kolik: vstupné do zoo – 120 korun dospělí, 90 korun děti

Největší tahák: Speciální komentovaná krmení.



VODNÍ BALONKOVÁ BITVA

Kdy: neděle od 15.00

Kde: před klubem Šelepka, Šelepova 1, Brno

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Bitva s balonky naplněnými vodou, soutěž o nej hrad z písku.

Další tipy z Břeclavska

KURDĚJOVSKÁ LETNÍ NOC

Kdy: sobota od 19.00

Kde: areál za obecním úřadem, Kurdějov

Za kolik: 350 korun

Největší tahák: Koncert Kamila Střihavky, ochutnávka vína od místních vinařů.



MOTOHODY NA PODLUŽÍ

Kdy: pátek a sobota

Kde: amfiteátr, Tvrdonice

Za kolik: předprodej 300 korun, na místě 350 korun

Největší tahák: Desítky motorkářů, skupiny Zoči Voči, Dymytry, soutěže v gumování.

Další tipy z Hodonína

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Kdy: sobota

Kde: Hovorany

Za kolik: 650 korun

Největší tahák: Vinné sklepy otevře 22 vinařů. Vystoupí také mužské sbory ze Želetic, Kyjova a z Hovoran.



SVÁTEK BLÁZNŮ

Kdy: pátek a sobota

Kde: zámecký park ve Veselí nad Moravou

Za kolik: 300 korun za oba dny, 200 korun za jeden den

Největší tahák: Vystoupí Mucha s kapelou.

Další tipy z Vyškovska

THE BEST OF OPERA

Kdy: neděle od 18.00

Kde: hřbitovní kostel Panny Marie, Vyškov

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: Sopranistka Eva Benešová zazpívá slavné operní melodie.



CASTLE TOUR 2018

Kdy: sobota od 18.00

Kde: zámek Bučovice

Za kolik: 200 korun

Největší tahák: Zahrají kapely Pozdní sestava, Marod a René Matlásek, grilované pochutiny.

Další tipy ze Znojemska

LETNÍ KINO MIROSLAV

Kdy: pátek a sobota od 21.20

Kde: letní kino, Miroslav

Za kolik: 50 korun

Největší tahák: V pátek hraje letní kino komedii Čertoviny, v sobotu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.



ALBION NA CORNŠTEJNU

Kdy: pátek od 20.30

Kde: Cornštejn

Za kolik: 90/50 korun

Největší tahák: Znojemská skupina historického šermu zakončí svou sérii vystoupení ohňovým představením.