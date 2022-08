Zhruba uprostřed parkoviště bude stát platební automat. Uhradit parkovné tady bude možné jak v hotovosti, tak i kartou. „Máme schválený i ceník. První a druhá hodina bude po deseti korunách. Za každou další pak lidé zaplatí dvacet korun. Pokud by zde někdo stál třeba čtyřiadvacet hodin, zaplatí dvě stovky. To je maximální částka,“ vyčíslila starostka.

Závory se při vjezdu na parkoviště žádné zvedat nebudou. Zda mají řidiči zaplaceno, budou kontrolovat strážníci. „Do budoucna bychom sem rádi umístili i kamery, aby bylo parkoviště i bezpečné,“ poznamenala Potměšilová.

Platit budou i majitelé rezidentní karty

Platit se bude sedm dní v týdnu vždy v čase od šesti hodin ráno do osmi do večera. „Na poliklinice totiž nepůsobí pouze lékaři, ale jsou zde i služby. Kadeřnictví, masáže i kosmetika fungují i o víkendech. Stejně tak chodí o víkendech navštěvovat své blízké lidé i do domova důchodců či do léčebny dlouhodobě nemocných,“ zdůvodnila starostka.

Koupit si lístek budou na parkovišti muset i Hustopečští, kteří vlastní roční rezidentní karty. „Chtěli jsme totiž předejít tomu, aby parkoviště fungovalo namísto garáží. Primárně je určené lidem a případně i zaměstnancům, kteří jdou do nemocnice, na polikliniku či do domova pro seniory,“ podotkla Potměšilová.

Ještě celé září tak budou muset řidiči počítat se ztíženou možností pohodlného parkování. „Jsme domluvení, že mohou řidiči svá auta odstavit nedaleko na zpevněné ploše společnosti Agrotec. Stejně tak u obchodního domu Penny. Vím, že je to nepříjemné, ale věřím, že nové parkoviště to vynahradí,“ řekla Potměšilová.