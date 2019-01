Velké Bílovice /FOTOGALERIE/ - Film z Moravy o víně a vinařích nabídne děj a krásné záběry z moravské krajiny. Potom přijde i chuť na víno.

Víno, lidé z Moravy a hlavně příroda. To vše a mnohem víc se objeví ve filmu 2Bobule. Ten se natáčí převážně na Moravě a za cíl si klade oslavu našeho kraje. Navíc poukazuje na největší bonbonky Moravy.

„Stejně jako v prvním díle se diváci zasmějí při trampotách dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza se jako vinař začátečník na dědečkově vinařství pouští do vrcholného umění slámového vína. Nejen že se mu to nedaří, navíc se vrátí jeho kamarád Jirka a jeho život se obrátí naruby,“ nastínil děj filmu producent Tomáš Vican.

Jak Vican prozradil, volné pokračování Bobulí bude mít trochu jiný děj. „Je stále spojený s vínem a vinohradnictvím. V prvním díle jsme se zaměřili na to, že když se někdo v životě moc plácá, má se vrátit ke kořenům a hlavně domů. V tomto díle je poselství buď svůj a dělej věci poctivě,“ popsal úmysl filmařů Vican.

Filmaři se snaží zachytit to nejmalebnější z Jihomoravského kraje. Podle producentových slov je to těžké zorganizovat. „Máme třeba scénu, která začíná ve Velkých Bílovicích a končí ve Vrbici,“ poukázal producent na to, že natáčení není žádná slast.

Podle něj je velkou výhodou i to, že jim obyvatelé obcí, ve kterých se natáčí, vychází vstříc a jsou moc milí. „Kamkoliv přijedeme, spojíme se se starostou nebo se starostkou. Když něco potřebujeme, jsou vstřícní. Na co bychom v Praze museli vyřizovat povolení, tady jde úplně snadno. Natáčeli jsme scénu na frekventované silnici a během deseti minut jsme měli zastavenou dopravu,“ řekl Vican.

Všichni herci i filmový štáb se na Moravu moc těšili. „Je to tady takové malebné a pohodové,“ pousmál se představitel hlavní role Kryštof Hádek.

Stejně tak si Jihomoravský kraj pochvaloval herec Jiří Krampol. Ten dokonce prozradil, že sem jezdí odmalička a moc rád. Z toho, že bude ve filmu hrát, měl radost. „Jsem rád, že si po dlouhé době zahraji ve filmu. Navíc s bezvadnou partnerkou, mou dlouholetou kamarádkou Janou Švandovou,“ usmíval se Krampol, Ten si ve filmu zahraje vesnického zbohatlíka, kterému velí jeho manželka.