Jako blesk z čistého nebe přišlo podle ředitelky cvrčovického odborného učiliště Milady Kussak Höklové rozhodnutí kraje o jeho sloučení. Rodiče už dokonce za zachování školy, která se nově má spojit s Gymnáziem a střední odbornou školou v Mikulově, sepisují petici.

Odborné učiliště Cvrčovice:

Petersova vila z roku 1932, nebo i zámek Cvrčovice, ve kterém odborné učiliště sídlí, je chráněnou kulturní památkou České republiky.

V letech 1949 – 1968 sloužila vila jako dětský domov.

Po kompletní opravě v roce 1973 zde vznikla Zvláštní učňovská škola internátní.

Jako Odborné učiliště je škola zapsaná od roku 2005. Nabízí několik tříletých a dvouletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou nebo výučním listem.

Žáci, kteří budou v novém školním roce ve druhých a třetích ročnících, budou moci své vzdělání ve Cvrčovicích dokončit. Budoucí prváci by už ale ve třetím ročníku museli přejít na jinou školu. Třeba právě do Mikulova. „Bylo to naprosto nečekané a neplánované. Před Vánocemi si mě zavolali na schůzku. Protože je škola v dobré kondici a má vyrovnaný stav žáků, že něco podobného přijde, jsem si nemyslela. Nyní máme na sto dvacet učňů, je to možná o deset méně než dříve, ale co je to oproti jiným školám, kde se potýkají s poklesy v řádech stovek dětí?“ neskrývala rozčarování ředitelka Kussak Höklová.

Důvody, které kraj v souvislosti se zrušením učiliště zmiňoval, se podle ní různily a měnily. „Na vině je možná i fakt, že jsme již několik let upozorňovali, že nás ve škole přibývá, a že bychom potřebovali rozšířit kapacity. Především v souvislosti s internátem,“ zamyslela se Kussak Höklová s tím, že kraj argumentoval nedostatkem peněz na další rozšíření i přesto, že se v blízkosti školy nachází pozemek, který mu patří.

Kraj má však v důvodech od začátku jasno. „Záměr sloučení škol je dlouhodobý a důvody se nemění. Přínosem budou nižší investice – vybavení odborného výcviku pro zahradnické práce v Mikulově by nevyžadovalo tak vysoké finanční prostředky jako stavba domova mládeže ve Cvrčovicích. Dále pak například lepší využití pracovišť v Mikulově, včetně domova mládeže, a také dostatečná nabídka podobných oborů s volnou kapacitou na jiných školách zřizovaných krajem,“ vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Důvody jsou tedy především ekonomického rázu. „Náklady na vzdělávání žáka jsou ve Cvrčovicích jsou dvojnásobně vyšší než v Mikulově,“ srovnala mluvčí.

O sloučení informovali zástupci kraje také ředitele Gymnázia a střední odborné školy v Mikulově Romana Pavlačku. „Kraj nás oslovil jako školu se stejnými obory, ubytovacími možnostmi a s kapacitou zařízení. Zeptali se mě, jestli bych nic proti sloučení neměl. Odpověděl jsem, že ne. Zdůrazňuji ale, že jsem nebyl iniciátorem sloučení a že paní ředitelce ze Cvrčovic fandím,“ potvrdil Pavlačka.

Jeho záměrem je skloubit učební obory se středním vzděláváním, a nepřetrhat tak vazby, které mezi sebou mají děti již ze základních škol. „Snažím se, aby se žáci potkávali a měli k sobě vzájemný respekt. Tím se už nyní připraví na běžný život,“ vysvětlil ředitel, proč se sloučení zdánlivě rozdílných škol nebojí.

Podle Kussak Höklové je situace zarážející, paradoxní a nelogická. „Rodiče jsou spokojení se zaměřením školy, která cílí především na praktickou výuku ve firmách a provozech. Děti se zde cítí dobře, jsou spokojené, sebevědomé, necítí se odstrčeně. A to je pro nás to nejdůležitější. Více jak pětačtyřicet let pracujeme s individuálním přístupem ke každému žákovi,“ byla rozčarovaná ředitelka.

Podobně hovořila i Sabina Bulová, zástupkyně rodičů v nově vzniklé petiční radě. „Cvrčovické učiliště je jednou z mála škol rodinného typu. Děti se zde necítí jako outsideři, navíc se učí v krásném prostředí. Mám-li být zcela upřímná: moje dcera zde po devíti letech základního vzdělávání konečně našla kamarády, zažívá zde úspěch a cítí se být rovnocenná svým spolužákům. Protože pracuji ve školství, tak vím, jak moc je to pro dítě důležité,“ řekla Bulová.

Ani ona nerozumí tomu, proč chce kraj školu sloučit. „Nefandím inkluzi. Nechápu, proč bychom měli uzavřít školu, která je úspěšná a funguje. Je to nepochopitelné. Chtějí snad zaplnit mikulovské učiliště? Vážně nevím,“ krčila rameny Bulová.

Sama si nedovede představit, že by její dcera měla dojíždět do školy do Mikulova, Brna, Vyškova, Bzence, Znojma či Moravského Krumlova. „Ve většině nabízených oborů vzdělání zůstávají volná místa, některé obory se z důvodu nedostatku zájemců nedaří otevřít,“ přiblížila Brindzáková.

Co s vilou po jejím uvolnění bude, zatím vedení kraje neprozradilo. „S ohledem na její situování se jeví jako vhodnou pro sociální služby,“ nastínila mluvčí.