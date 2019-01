Břeclavsko - Téměř čtrnácti stům jihomoravských učitelů chybí pedagogické vzdělání. Pokud chtějí zůstat ve školách, musejí ještě letos začít studovat. Ministr školství Marcel Chládek však navrhl udělit několik výjimek. Podle šéfa školských odborů na Břeclavsku Leopolda Králíka se procento nekvalifikovaných učitelů v okrese podobá tomu celokrajskému, tedy více než osmi procentům.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Klimentová Lenka

„Učitelé na základních či středních školách by vysokoškolský titul mít měli. Jinak to ale vidím u mistrů odborného výcviku. Nikdy se po nich vysoká škola nechtěla. Považujeme za nesmysl, aby se to nyní po nich striktně požadovalo," uvedl Králík.

Na Gymnáziu, SOŠ a SOU Mikulov se problém týká právě především učitelů odborného výcviku. Například cukrářů či kuchařů. „Někteří naši kantoři si již dodělali kvalifikaci, s několika jednotlivci jsme domluvení, že tak učiní. Rádi určitě nejsou," nechal se slyšet ředitel mikulovské školy Jiří Souchop, podle něhož žádný problém nevzniká.

Z mikulovské radnice zaznělo: „Problém s nekvalifikovanými pedagogy je spíše na menších školách. V jednotřídních školkách zajišťují takzvané dohlídávání dětí," sdělila úřednice Ingrid Klanicová.

V mateřských školách v Břeclavi se o děti stará 59 učitelek či učitelů, nekvalifikovaných je podle informací městského úřadu devět.

Na seznamu 40 škol na Hustopečsku je z celkového počtu učitelů více než deset procent bez kvalifikace. „Většina vyučujících už studuje nebo začne, výjimkou jsou spíše starší ročníky," poznamenala Jana Blažková z Městského úřadu Hustopeče.

Podle zákona mají nekvalifikovaní učitelé ze škol v lednu 2015 odejít.

Ministr Chládek však plánuje předložit změnu zákona o pedagogických pracovnících. Výjimku dostanou učitelé nad pětapadesát let s alespoň dvacetiletou praxí, rodilí mluvčí nebo odborníci pracující ve školství na zkrácený úvazek.

Šéf školských odborů na Břeclavsku zmínil, že řada kvalifikovaných učitelů je registrovaných na úřadech práce. „Kdyby neměl kdo učit, jsem ochotný připustit, aby mohli vyučovat i ti nekvalifikovaní. Takto ale nevidím důvod. Toleruje se učit v uvozovkách kde komu. Chirurg by bez vzdělání také těžko operoval," vyjádřil názor Králík.

Podle něj je nejtěžší sehnat kantory pro výuku chemie a fyziky na základních školách.

Brněnská Masarykova univerzita se navýšení počtu studentů o učitele nebrání. „Pro nás je důležité, aby nám ministerstvo studenty také zaplatilo," podotkla mluvčí školy Tereza Fojtová.