„Máme semafory, které sbírají data. A to on potřebuje. Představil nám, co by mohla umělá inteligence umět. Tento systém funguje zatím akorát někde v Paříži," řekl Deníku místostarosta Jakub Matuška.

V první fázi Blažek potřebuje, aby vedení města poskytlo informace ze snímání kamer na křižovatkách. „Tak aby mohl sestavit model, na základě kterého by trénoval umělou inteligenci. Na tom jsme předběžně domluvení. Nyní dolaďujeme detaily," zmínil Matuška.

Velké množství dat se podle Blažka sbírá do vyhodnocovacího algoritmu a právě ten pak přepíná křižovatku. „Vyhodnocovací data jsou důležitá proto, aby se umělá inteligence řízení dopravy co nejlépe naučila. A ona se to opravdu musí naučit,“ vysvětlil Blažek.

Zdůraznil, že právě velké množství dat, které vyhodnocuje za pomoci algoritmů a neuronových sítí, dělá z umělé inteligence účinný nástroj. „Dění na křižovatce díky nim dokáže mnohem efektivněji vyhodnotit a dopravu rychleji zmanipulovat,“ poznamenal.

Podle sčítání dopravy z roku 2020 projede průtahem Břeclavi 19 311 aut denně. V roce 2010 jich bylo v průměru 17 562 denně.

Podle Matušky by vedení města v poslední fázi tento systém chtělo aplikovat na křižovatku Sovadinovy ulice a Jana Palacha. Ta totiž není součástí systému, jako ostatní semafory na hlavním průtahu městem.

Například Roman Příborský považuje umělou inteligenci jako dobrou myšlenku. „Otázka je, jak to bude nastavené. Kolikrát by například nyní stálo za to, aby byla na určitém místě zelená delší dobu," tvrdí muž.

V současné chvíli jsou semafory v Břeclavi řízené v jasně nastaveném režimu. Kamery vyhodnocují určitý úsek. „Když v boční ulici stojí pouze jedno auto, spouští hlavní tah. Systém čeká, až se ve vedlejší ulici shromáždí více aut. Je to modernější řešení, ale určitě ne takové jako u umělé inteligence," sdělil Matuška.

Systém reaguje na omezený počet vjemů. Model vytvořený umělou inteligencí by uměl reagovat na veškerá data, které vidí oko kamer umístěných na semaforech: pohyb lidí, cyklistů, počty aut, dokonce i jejich typy a další prvky, které hustotu provozu ovlivňují.

Test úspěšnosti

Model bude Blažek zkoušet nejprve v testovacím prostředí. „Tam se bude vyhodnocovat, jakou má úspěšnost. Až když se nám ho podaří dokonale vycvičit, můžeme ho aplikovat na konkrétním semaforu,“ nastínil odborník. Je si vědomý i zákonných úskalí.

Dlouhodobé problémy s dopravou jsou v Břeclavi hlavně na na průtahu městem na silnici I/55. V dopoledních i odpoledních špičkách se tam pravidelně tvoří kolony. „Hlavní problém je, že stále není obchvat. Průtahová silnice je ve městě jen jedna," sdělil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach. Nejhorší jsou podle něj pondělí a pátky.

Komplikace potvrdil i řidič Příborský, který dlouhou dobu bydlel v Ladné. „Několikrát se mi vyplatilo, že jsem na místo kratší cesty přes Břeclav jel například do Poštorné nebo Charvátské Nové Vsi delší trasou přes Podivín a Lednici," tvrdí Příborský.

V posledních letech podle Macha výrazně narostl počet aut. „Ulice jsou přeplněné. Je to problém s parkováním, se vším možným. Není to jen otázka průtahu. Pokud nesnížíte intenzitu provozu, to znamená neodvedete část provozu jinudy, tak se to nemůže ani zlepšit," zmínil Mach.