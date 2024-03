Zpřesnění hranic cenného území na jihu Moravy, do kterého by měla kromě břeclavského podzámčí spadnout také část pozemků kolem řeky Dyje pod Pohanskem, připravuje ministerstvo kultury.

Zimní stadion, zámecké louky až po rybník Včelínek, Vránův mlýn, pivovar či oděvní závody. To vše by nově mohlo patřit do Lednicko-valtického areálu , který je už čtvrt století součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

„Oznámili nám, že chystají opatření obecné povahy, jímž by chtěli dopřesnit hranici Lednicko-valtického areálu kvůli změně státní hranice s Rakouskem. To je běžné, protože řeka Dyje, která hranici tvoří, meandruje. Současně nám oznámili rozšíření o část oblasti na Soutoku pod Pohanskem, což je kulturní krajina a nijak nám to nevadí. Co nám ale vadí, je, že hodlají pod UNESCO přidat celé podzámčí,“ překvapil Matuška.

Důvod Břeclavští neznají. „Nedokázali nám to zdůvodnit. V každém případě s něčím takovým nesouhlasíme. U nás sklidili, klausovsky řečeno, nepotlesk. Především kvůli zimnímu stadionu, kde posledních asi pět let řešíme energetiku a úspory. To už bychom na střechu nemohli dát ani jeden solární panel. Stavba typu zimního stadionu přece není v souladu s památkovou rezervací,“ kroutil hlavou Matuška.

Poznamenal, že s revizí po čtvrt století v principu souhlasí. „Ovšem státní hranice se směrem k břeclavskému podzámčí opravdu neposunula. O jihu, tedy kulturní krajině na Soutoku, jsme ochotní mluvit. S podzámčím ale nesouhlasíme,“ řekl rázně místostarosta.

Zámek v Břeclavi. Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Nové vytyčení hranice areálu se týká také místní části Charvátská Nová Ves. „Zde máme rozvojové zóny pro výstavbu rodinných domků. Neradi bychom si je revizí zablokovali. Rozumné by bylo zde hranici vést například po železnici nebo ji posunout k lesu,“ zamýšlel se Matuška.

Ministerstvo kultury záměr na dotaz Deníku potvrdilo. „Ptala jsem se u kolegů z UNESCO a mám informaci, že v současnosti skutečně probíhají práce na zpřesňování mapových podkladů u několika památek a lokalit světového dědictví, včetně Lednicko-valtického areálu,“ sdělila mluvčí ministerstva Ivana Awwadová. Dodala, že vše je zatím pouze v rovině diskuze.

Alternativou by podle Matušky mohlo být vytvoření takzvané zonace. „Tomu bychom se nebránili. Šlo by o cestu rozumného kompromisu. Bylo by to podobné jako v případě chráněné krajinné oblasti. Různá území by měla různé stupně regulace. Pomoci by to mohlo třeba obcím Hlohovec, Lednice a Valtice, jejichž zástupce jsme na jednání s ministerstvem taky přizvali,“ vysvětlil břeclavský místostarosta.

Pokud by totiž podzámčí skutečně spadlo do Lednicko-valtického areálu, vyvstala by zásadní potíž v regulaci zastavěného území. „Kupříkladu na zámeckých loukách chystáme opatření blízká přírodě, dostali jsme dotaci na výstavbu pumptracku u Včelínku. To jsou věci, které jsme nemuseli dosud s památkáři diskutovat, nebylo to potřeba. Stačí, že bojujeme s ochranným pásmem u zámku. Řešili jsme s nimi pouhý pronájem stánku se zeleninou a už se to táhne tři čtvrtě roku,“ nastínil Matuška.