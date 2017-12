Uniformu odloží po 12 letech. Bude mi chybět Břeclav i vzruch v práci, vypráví

Jižní Morava – Klidnější by mělo od jara být vedení Hrádku na Znojemsku a také řada místních i projíždějících řidičů. Za několik měsíců by se totiž v příhraniční vesnici měla změnit klasická křižovatka v kruhový objezd. „Silničáři nám opravují průtah vesnicí a my jsme měli požadavek na změnu křižovatky u obecního úřadu na kruhový objezd. Když tam naši lidi sedí na zahrádce hospody, vidí, kolik aut projede stopku naprosto bez zastavení,“ uvedl první muž obce Ondřej Kubic.