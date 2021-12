Dopoledne je vyhrazené dětem. „Dcera se sem moc těšila, letos je tady v lyžařské škole už počtvrté. Jezdit už umí a zná všechny instruktory. Chytilo ji to a dokonce to přimělo i mě přesedlat z běžek na sjezdovky. Jen jsem ze začátku zvedal ze zvyku paty,“ směje se Vladimír Navrátil i jeho dcera, kteří sem přijeli z Vranovic na Brněnsku.

Je rád, že dcera sportuje na čerstvém vzduchu a je v kolektivu. „Říká se, že kdo sjede tento kopec, sjede celý svět,“ oceňuje lyžařskou raritu jižní Moravy Navrátil.

Jeho slovům přikyvuje správce areálu Jaroslav Stávek. Nadšence, kteří se sjezdovku starají, vede už pětatřicet let. „Učili se tu i třiašedesátiletí manželé, na lyžích tu stáli poprvé. Po pěti dvouhodinových lekcích odjeli lyžovat do Itálie a poslali nám pozdrav. Děkovali nám, že díky kurzu u nás si teď mohou užívat světové sjezdovky,“ přitakává Stávek.

Budíky natáčí na půl jednou v noci

Samotná sněhová nadílka z nebes by podle Stávka nestačila, přikrmit ji museli zaměstnanci sněhovými děly. „Kluci se moc nevyspí. Budíky si natahují na půl jednou ráno, jen v noci a nad ránem totiž teploty dosahují pod mínus dva stupně. Jen napadaný sníh je vlhký, dětem by se v něm špatně lyžovalo a také by za chvíli bylo ze svahu oranisko,“ poznamenává Stávek.

Rodiče a prarodiče postávají kolem a se zalíbením sledují a také fotí první lyžařské výkony svých potomků. Sami mohou na svah až v jednu odpoledne. „Chci ten velký párek, ne ten malý,“ krátí si chvíli u stánku s občerstvením hladový otec. Venku u stolu je do sebe ládují i páni kluci, kteří doplňují energii po právě dokončeném kurzu.

Na nezájem si Němčičtí nemohou stěžovat. „Letos se nám přihlásilo na čtyři sta dětí, kvůli opatřením jsme jich mohli přijmout ale jen tři sta. Těm, na které se nedostalo to chceme vynahradit ve vánoční škole, kterou připravujeme,“ slibuje Stávek.

Přes týden je svah vyhrazen školám, pro ostatní zájemce jsou vyhrazeny víkendy. Volně si tu mohou zalyžovat od jedné do čtyř. Využít mohou také lyžařský servis.

Loni se kvůli covidovým opatřením na svahu nelyžovalo, provozovatelé pociťují ztrátu dodnes. „Kompenzace, které jsme dostali od státu ztrátu nepokryly. Teď se ještě zdražila o sto procent elektřina, sezona ale vypadá slibně,“ doufá v bezproblémový průběh Stávek. Místní totiž z provozu vleků dotují nevýdělečné koupaliště v sousedství.

Na svahu v Němčičkách panuje rodinná pohoda. Sníh křupe pod nohama a šustí pod lyžemi capartů. Po pár minutách už pluží ze svahu, jako by se na dřevěných prkýnkách snad narodili.

Lyžařský areál Němčičky



• Je nejníže položeným areálem ve střední Evropě.



• Jeho dolní část se nachází v nadmořské výšce 180 m n.m.



• Nejvyšší bod sjezdovky měří 240 m n.m.



• Celkové převýšení svahu je 60 metrů.



• Za příznivých sněhových podmínek jsou v provozu dvě sjezdovky.