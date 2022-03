Oblečení už nenoste, vzkazují organizátoři humanitární sbírky ve Znojmě

Kdo zaplatí ubytování Ukrajinců?



* V současné době nabízí ubytování na 1000 hotelů a penzionů

* Na jižní Moravě už v nich bydlí stovky převážně matek s dětmiKraj proplácí ubytování pouze nasmlouvaným zařízením, a to průběžně

* Ostatní si mohou žádat o příspěvek státu, vláda jeho výši projedná tento týden

* Ubytovatelé by měli počítat s tím, že váleční uprchlíci se zdrží i přes turistickou sezonu

Pro dlouhodobější ubytování jí chybí podpora státu. „Zatím je to naše dobrá vůle a vše hradíme z vlastních nákladů, jen výjimečně přispějí dobrovolníci nebo sami ubytovaní. Bez pomoci státu bychom po delší době zkrachovali,“ upozornila Weissová.

Jednání s magistrátem o finanční pomoci už zahájili správci brněnského Hotelu Myslivna v ulici nad Pisárkami. V těchto dnech tam hotelové pokoje zcela zaplnili výhradně ukrajinské matky s dětmi. Je jich tam na dvě stě padesát. Veškeré rezervace pro ostatní zájemce proto zastavili. „Zatím plánujeme, že tu mohou být do konce roku, i když víme, že to výnosné nebude. Majitelé hotelu už ale zahájili jednání s městem o peněžité pomoci spojené s energiemi, stravou a zajištěním provozu. S materiální sbírkou nám pomohli obyvatelé Brna,“ sdělil provozní Hotelu Myslivna Erik Lamprecht.

Příští rok čeká hotel rekonstrukce. „Tak jsme si řekli, že ho zavřeme o rok dřív a pomůžeme potřebným,“ dodal provozní.

Téměř osmdesát matek s dětmi se o víkendu ubytovalo také v Bořeticích na Břeclavsku. „Plánovali jsme, že tu budou do zahájení turistické sezony, ale nevidíme to moc optimisticky. Když bude třeba necháme je u nás do konce roku, případně do skončení válečného konfliktu. Je to naše povinnost,“ neváhali provozovatelé tamního Penzionu v zahraničí Martin Vojtěšek s manželkou.

Povzbudila je aktuální nabídka Jihomoravského kraje i ministerstva vnitra. „Sami nás oslovili, že se přijedou podívat a řekli, že přispějí. Se současnými cenami energií bychom to sami neutáhli. Máme tu i tříměsíční dítě, takže topení jede naplno,“ dodal Vojtěšek. Provoz v současné době platí z příjmů svého druhého penzionu Mlýn, který nechal k dispozici turistům.

Jihomoravský kraj proplácí ubytování pouze nasmlouvaným hotelům, penzionům a ubytovnám na základě vyúčtování. „Soukromí dobrovolní ubytovatelé by si mohli zažádat o příspěvek od státu, jeho výše se odvíjí od počtu ubytovaných uprchlíků, vláda by ho měla projednávat tento týden,“ upozornila mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Sto hodin absence: velký průzkum ukázal problémy na Pohořelicku i Znojemsku

Jednou z možností, jak hradit náklady na ubytování uprchlíků je podle ředitele znojemské charity Znojmo například nabídka práce. „Utečenci mají jednak nárok na státní příspěvek, ženy ale mohou pracovat třeba jako pokojské nebo uklízečky,“ poradil Evžen Adámek.

Pokud někteří z Ukrajinců zůstanou v Česku už navždy bude to podle ekonomů jedině dobře. Pomohli by vyřešit problém s nedostatkem pracovníků například v zemědělství nebo stavebnictví. „Nebudou tak zatěžovat české daňové poplatníky, naopak budou ekonomice vzpruhou v těžkých časech, které ji tak jako tak čekají,“ je přesvědčený například ekonom Lukáš Kovanda.