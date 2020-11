Když jim onemocněla kolegyně, rozhodli se jednat. Úřednicí hustopečské radnice proto minulý týden hromadně vyrazili do brněnské fakultní nemocnice, aby tam společně darovali krev.

Úředníci z hustopečské radnice minulý týden zamířili do brněnské fakultní nemocnice, aby tam hromadně darovali krev. | Foto: Město Hustopeče

Do Brna se jich vydalo necelých dvacet. „Kolegyně je taková dobrá duše. Když sama bojovala s těžkou nemocí, tak si ještě opakovaně posteskla, že nemocnici vysává zásoby krve a byla z toho taková lítostivá, protože to bylo v době, kdy se zásoby v krevních bankách tenčily. Tak jsme ji chtěli potěšit a dorovnat to, co ona spotřebovala,“ zdůvodnila organizátorka odběrů Veronika Nováková.