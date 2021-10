Salon vín soutěžil v prestižní kategorii držitelů titulu TOP vinařský cíl minulých ročníků. „Zisk absolutního šampiona je pro nás velmi povzbuzující zpráva, protože konkurence mezi vítězi z předešlých let je skutečně velká. Salon vín je výkladní skříní moravského a českého vinařství a každé ocenění potvrzuje jeho výsadní postavení mezi TOP vinařskými cíli v zemi jak u veřejnosti, tak mezi odborníky,“ sdělil ředitel Národního vinařského centra, které Salon vín provozuje, Pavel Krška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.