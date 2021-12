Živá etiketa funguje na principu rozšířené reality. „Vyvinuli jsme aplikaci Živá etiketa, kterou si mohou lidé zdarma stáhnout do mobilu. Po jeho přiložení pak před sebou vidí lahev a navíc nějaký obraz či výjev, který vypráví příběh,“ popsala spolumajitelka tiskárny.

Tiskárna nejprve uspěla v českém klání Obal roku, odkud postoupila do celosvětového finále. „Vítězství je pro nás zpětnou vazbou, že veškeré úsilí, které do podnikání a rozvoje firmy věnujeme, má smysl. Že ten stres, nervy a vše, co naše práce přináší, sklízí ovoce. Zároveň ale zůstáváme pokorní, zavazuje nás to nebýt horší, ale naopak ještě lepší,“ okomentovala skromně Hotařová.

Zdůraznila zároveň důležitost vinných etiket. „Pro vinaře jsou často jediným prostorem, kdy může sebe a své víno vyjádřit. Když přijdete do obchodu, do vinotéky, jako první vás osloví právě etiketa. Nezřídka si právě i podle ní vybíráte. Jsme proto rádi, že jsme mohli vinařům nyní nabídnout novinku, která je v jiných oblastech již více využívaná,“ podotkla žena.