Klekni si, nutí dvojice nezletilých jiného chlapce ve Tvrdonicích na Břeclavsku. Poté, co poslechne a začne se omlouvat, jeden jej prudce kopne do hlavy. Video se šíří internetem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Policisté už v neděli informovali, že se incidentem zabývají. Případ aktuálně kvalifikován jako podezření z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví. „V tuto chvíli už známe všechny aktéry útoku. Jejich přesnou identitu ale vzhledem k jejich nízkému věku nesdělíme," okomentoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté útok řeší už od ledna. Na sociálních sítích k tomu v pondělí vydalo stanovisko i vedení Tvrdonic. „Z důvodu neustálých dotazů, které se šíří na sociálních sítích k útoku na školáka sdělujeme, že je vše v šetření policie. Vedení obce a vedení základní školy jsou v kontaktu s policií a poskytují součinnost při šetření incidentu," stojí ve vyjádření.

Jeden z aktérů útoku CNN Prima News řekl, že video neukazuje celou pravdu a pozadí incidentu. „Začal to celé on. Začal do nás strkat, nadávat do cikánů, do Albánců, že se máme jít modlit k Alláhovi a takové blbosti. Lituji toho, prostě jsem dostal nervy. Měl jsem se zachovat líp,“ sdělil mladík.

Podle informací televize chlapec po útoku utrpěl otřes mozku a má zlomenou čelist.