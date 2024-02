Překvapilo vás něco při zhlédnutí násilného videa z Tvrdonic, například co se týká surovosti či přihlížení události dalšími školáky?

Ano, ta surovost, jak říkáte. A také jak tomuhle děti přihlížejí a natáčejí to, což ale není ojedinělý jev. Je to hrozné. I když se u tohoto případu na mě obrátila i televize, tak se školou nesouvisí. Škola totiž za to, co děti provádějí ve svém volném čase, nezodpovídá. Zodpovídají za to rodiče, a to včetně toho, kde a jak jejich děti volný čas tráví.

Škola tak žáky ani nemůže potrestat, protože se to v ní nestalo. Prostřednictvím preventivního programu jim může jen říct například to, jak se mají chovat a co je násilí. Navíc tento případ řeší policisté, což je dobře. A nevím, jestli se tím už zabývá i orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Dokáží policisté pak třeba i lépe ukázat viníkům, kde všude pochybili? Kde vidíte největší přínos toho, že případ policisté vyšetřují, případně že se bude moci dostat až k soudu?

Jde o projevy násilí a o zásah do osobnosti člověka. Policie teď vyšetří, proč se to stalo, příčinu a případně budou potrestaní viníci. I když vzhledem k tomu, že jde o nezletilé, bude mnohem složitější jim udělit nějaký trest. Hlavně tady jde o odpovědnost rodičů, jejichž povinností je výchova a vzdělávání. Takže by především měli nést následky zákonní zástupci.