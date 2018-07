Už zkraje srpna, o týdny dřív než běžně. Burčák tak brzy mnozí vinaři nepamatují

Jižní Morava – O dva až tři týdny dříve mohou lidé letos ochutnat první burčák na jihu Moravy. Počasí výrazně uspíší sběr hroznů. Litr burčáku lidé koupí přibližně od 50 do 80 korun.

Burčák. Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šálek Václav

To už máte burčák? Na takovou otázku se už nyní připravují vinaři na jihu Moravy. Oblíbený nápoj, který mají lidé spojený s chladnějším koncem léta, bude letos kvůli teplému a suchému počasí k ochutnání už v polovině prázdnin.



Redakci Deníku Rovnost uspíšenou sklizeň hroznů potvrdila řada vinařů a firem. „Je to všude stejné. Předpokládám, že v polovině září, kdy je ve Znojmě historické vinobraní, budeme už za půlkou sběru hroznů, možná ve dvou třetinách. Ale hostům vinobraní náš burčák určitě i letos nabídneme,“ řekl například vedoucí vinic Vinných sklepů Lechovice Roman Staněk.



Z odrůdy Solaris budou mít burčák v rodinném Vinařství Elišky Čeperové a Pavla Matouše v Olbramovicích. „Ten první podle mých odhadů bude kolem pátého srpna, pokud do vinic vyrazíme sbírat hned prvního. Obvykle sbíráme až kolem dvacátého,“ přiblížil vinař Matouš.





O něco později bude sbírat hrozny na burčák Petr Marada z Vinařství Marada v Mikulčicích. „Kdy burčák bude, je zatím těžké soudit. Teď se zase trochu ochladilo, ale počítám, že burčák bude už kolem 20. srpna, tedy asi o čtrnáct dnů dřív,“ přiblížil Marada s tím, že všechno víno u nich bude zralé už v září.

„Pokud budou nějaké slavností vinobraní v říjnu, tak je docela možné, že už burčák nebude. Maximálně pokud by se dělal z velmi pozdních odrůd, ale ty do burčáku nikdo nechce dávat,“ dodal.



Na letošní první burčák si už dělá zálusk i Lukáš Báča z Brna. „Po roce se na něj moc těším. Člověku to vždy pomůže přivyknout na podzimní pokles teplot. I když, jak to tak slyším, letos se bude prodávat možná ještě v pěkném horku,“ svěřil se.





Nad faktem, že se burčák bude prodávat už v polovině prázdnin, se zamýšlí prodejce vína a majitel vinoték Vínovín v Brně a ve Znojmě Petr Fila. „Burčák budeme prodávat už druhého srpna. Je to poprvé za patnáct let, kdy se obchodu s vínem věnuji,“ konstatoval Fila.



Podle zkušeného obchodníka to může být problém. „Burčák je spojený s podzimem. Pokud se tedy na trhu objeví takto brzo a v teple, lidé na těžký sladký nápoj mohou mít menší chuť než v chladnějších podzimních dnech,“ myslí si Fila. Burčák u něj bude na prodej za osmasedmdesát korun za litr.



O něco levněji pořídí zákazníci burčák třeba v Mikulově. „Cena bude jako loni, tedy do devětašedesáti korun za litr, ale přizpůsobíme se konkurenci. O slavnosti vinobraní se zákazníci bát nemusí, šťávu si umíme zachladit tak, aby začala kvasit až přímo před slavnostmi,“ sdělil František Šíla z Vinotéky Mikulov.





Na kontrolu burčáku se už chystají také pracovníci Státní potravinářské inspekce. „Jakmile budeme prodej registrovat, půjdeme burčáky kontrolovat,“ vzkázal mluvčí inspekce Radoslav Pospíchal.