Uzavírka kvůli opravě mostu. Silničáři zrekonstruují další tři úseky na I/52

Neprojedou. Kvůli opravě mostu na silnici I/52 přes Novomlýnské nádrže u Pasohlávek na Brněnsku musí řidiči od března jezdit objízdnou trasou. „Situace je tristní. Kolony jsou na špatné silnici, tvoří se tam výmoly, je to nepohodlné,“ řekl vinař Miroslav Rauš z Mikulova, který po zmíněné cestě vozí do Brna víno. Silničáři přitom chtějí využít současná omezení a opravit do konce roku další tři úseky I/52.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Chystají se k tomu u Bavor na Břeclavsku a u Pasohlávek a Nové Vsi na Brněnsku. „Děláme to, aby v následujících deseti letech byla silnice bez větších dopravních omezení,“ uvedla za Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Opravy mají začít v červenci nebo v září. Po mostu přes Nové Mlýny normálně projede až dvanáct tisíc aut denně. Doprava se nyní přesunula na objízdné trasy. Jednou z dotčených obcí je i Drnholec. Tamní starosta Jan Ivičič snahu silničářů vítá. „Od rána máme úplně ucpanou obec. Kamiony mají tendenci na některých místech v obci zaparkovat a přespávat,“ poznamenal. Zpětnou vazbu zatím nemá. Voda ve výšce půldruhého metru. Podívejte se, jak povodeň zalila Vranovice Přečíst článek › Očekává, že hustota dopravy ještě vzroste. „Hlavně od července se ke kamionům přidají osobní auta, která pojedou na jih do Chorvatska nebo Itálie. Přes Drnholec bude jezdit polovina Polska,“ řekl. Silničáři nabádají řidiče k trpělivosti. „Doprava je zhruba stejná jako předtím na I/52, ale stav silnic je špatný. Sice občas některé úseky zalátají, ale rozbité je to pořádně,“ podotkl třeba řidič Michal Švrček. Oprava mostu přes Nové Mlýny pokračuje zatím podle harmonogramu. „Měl by být průjezdný v prosinci tohoto roku,“ doplnila Trubelíková. Třičtvrtěhodinová zpoždění mezi Brnem a Břeclaví: dopravu blokoval nákladní vlak Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu