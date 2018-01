Uzavírka pro řidiče trvá i přes zimu. Lidé jsou rozčílení, zní z Kobylí

Břeclavsko, Hodonínsko – Je to šikana. Takto označil místostarosta Kobylí na Břeclavsku Vlastimil Janda uzavřenou silnici II/421 mezi Velkými Pavlovicemi na Břeclavsku a Terezínem na Hodonínsku. Opravovaná cesta měla být přes zimu částečně průjezdná, jenže není. I když dělníci teď nepracují. „Lidé jsou vzteklí,“ prohlásil Janda.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obyvatelé Kobylí musí při cestě do Břeclavi přes Němčičky. Do Hodonína pak přes Brumovice, Morkůvky či Klobouky u Brna. „Po objížďce na Klobouky lidé, kteří míří na Hodonín, najezdí o hodně kilometrů navíc,“ poukázal místostarosta.

4měsíce. Ještě tak dlouho kvůli opravám neprojedou řidiči po mostě přes Trkmanku ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.

Stovky řidičů volí z Kobylí cestu přes tamní sady směrem na Čejkovice. „Cesta je však úzká a na tolik aut není dělaná,“ míní Janda.

Řidiči už od podzimu neprojedou po opravovaném mostě přes potok Trkmanka u Velkých Pavlovic ani v úseku od odbočky na Brumovice do Terezína. „Předpokládáme, že provoz přes most v Pavlovicích spustíme od května, nyní je přístupný pouze pro pěší. Od brumovické křižovatky do Terezína zůstane silnice uzavřená do dubna. Ještě není dokončená. V Terezíně zase není hotový most,“ osvětlil vedoucí Správy a údržby silnice na Břeclavsku Ladislav Hádlík.

V plánu jsou také opravy silnice od brumovické křižovatky po Kobylí či od Velkých Pavlovic po křižovatku se silnicí na Hustopeče. Podle Hádlíka se počítá jen s částečným omezením dopravy. Práce začnou nejspíš na jaře a potrvají do konce srpna. Celkové náklady jsou sto milionů korun.