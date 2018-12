Uzavřený most přes Nové Mlýny: neukáznění řidiči vjížděli do zákazu

Břeclavsko – Hustší provoz, policisté v pohotovosti a občas zmatení řidiči, kteří luští nová dopravní značení. Tak vypadá situace na objížďkách na Břeclavsku kvůli uzavřenému mostu u Pasohlávek na tahu mezí Brnem a Vídní.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Aut přibylo například v Březí. „Sem tam se tvoří kolony. Možná by to příště chtělo lepší značení. V obci máme odbočku na Dolní Dunajovice, kam občas nějaký řidič zabloudí. Týden se to vydržet dá, déle určitě ne,“ uvedl v pondělí starosta Březí Miroslav Vymyslický.



Uzavírka začala o víkendu, má trvat do čtvrteční půlnoci. Jak už Deník Rovnost informoval, na místní úzké silnice je svedený provoz kvůli manévrům, kdy technici na chátrající most pokládají takzvaný Mamut – provizorium.

Po něm budou řidiči jezdit až do roku 2020, kdy silničáři z Ředitelství silnic a dálnic postaví přes Nové Mlýny nový betonový most.

Mamut• Technici instalují na starý most přes Nové Mlýny více než stometrové provizorium.

• Řidiči po něm projedou od pátku.

• Zmizí semafor, provoz bude obousměrný, rychlost omezená na třicítku.

• V roce 2020 silničáři postaví nový betonový most.



Objížďka vede i kolem základní školy v Březí. „U přechodu pro chodce přes den lidé hlídají, aby se dětem nic nestalo,“ dodal starosta Vymyslický.



V některých vesnicích dohlíží na situaci městská policie z nedalekého Mikulova. „Hlídka v případě potřeby usměrňuje provoz. Ten je místy velmi pomalý,“ upozornil šéf strážníků Jiří Hamerník.



Policisté v neděli a v pondělí zaznamenali zmatené a nervózní šoféry, do večera ale žádné nehody. „Někteří řidiči ignorovali dopravní značení a vjížděli do zákazu,“ zmínil policejní mluvčí Pavel Šváb.



PŘEMYSL SPĚVÁK, RADKA KONEČNÁ