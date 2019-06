V Břeclavi ocenili ty, co do práce šlapali

Břeclav – Téměř třicet tisíc kilometrů najezdili za květen a duben Břeclavané na svých bicyklech při cestách do práce. To vše pod hlavičkou projektu Do práce na kole.

Ilustrační foto - Cyklista | Foto: Deník / Michal Fanta

Tečku za letošním ročníkem akce, která má přispět k ochraně životní prostředí, udělala malá slavnost v Cyklosféře pod zámkem. Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček tam předal ocenění nejpilnějším účastníkům. „Do této akce jsem se přihlásil, protože Břeclav je taková cyklistická Šanghaj. Jezdění na kole je tady přirozenější než v jiných městech,“ podotkl poštorenský účastník Roman Potůček.

Autor: Michal Šefara