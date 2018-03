V Břeclavi už funguje STK. Jako v posledním okresním městě Jihomoravského kraje

Břeclavsko – Kam se vydat o prodlouženém velikonočním víkendu na Břeclavsku? Nový život má tipy pro čtenáře. Na svátky se již vrátily zpět do regionu ze Spojených států amerických malérečka Marie Švirgová z Lanžhota a výtvarnice Dagmar Benešová z Břeclavi. Švirgová měla i projev v sídle Spojených národů. Co za zvyky z Podluží ukazovaly vyslankyně folkloru ve Washingtonu a New Yorku? I to se dočtete ve čtvrtečním vydání Nového života.